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السفير البريطاني بإسرائيل: مستوى “معاداة السامية” لدينا هو الأدنى في العالم

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السفير البريطاني بإسرائيل: مستوى “معاداة السامية” لدينا هو الأدنى في العالم السفير البريطاني بإسرائيل: مستوى “معاداة السامية” لدينا هو الأدنى في العالم

 

السفير البريطاني في إسرائيل ماثيو غولد

قال السفير البريطاني في إسرائيل، ماثيو غولد، إن مستوى “معاداة السامية” في بريطانيا هو من الأدنى في العالم.

وأضاف غولد، في كلمة له، خلال حفل أقامه في منزله بمدينة رمات غان أمس، بمناسبة عيد ميلاد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، إن بريطانيا لن تقاطع إسرائيل والحكومة تعارض ذلك بشدة.

ولفت السفير البريطاني إلى أنه “توجد في بريطانيا أكثر من 130 جامعة لا تقوم أي منها بمقاطعة إسرائيل”، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وصباح اليوم، قالت الإذاعة اإن وزير الداخلية الإسرائيلي، غدعون ساعر، مثّل إسرائيل في الحفل.

وقال ساعر، في كلمة له، خلال الحفل، إن “علاقات التعاون التي تربط إسرائيل وبريطانيا في مختلف المجالات مهمة وقوية”.

وكانت صحيفة يدعوت أحرنوت قد نقلت عن مصادر أوربية تلويحها بمقاطعة إسرائيل في حال فشل عملية السلام مع الفلسطينيين إلا أنه حتى اليوم لم يتخذ الاتحاد الأوربي أي من الإجراءات التي لوّح بها منذ تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وتوقفت مفاوضات السلام بين رام الله وتل أبيب، إثر رفض الأخيرة تنفيذ إفراج كان مقررًا عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، ثم أعلنت إسرائيل وقف المفاوضات؛ احتجاجا على توقيع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم 23 من الشهر الماضي، اتفاق مصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تدير غزة، وتعتبرها تل أبيب “منظمة إرهابية”.

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