“حكم غيابي بسجن رئيس الإكوادور الأسبق 12 عاما بتهمة “الاختلاس

حكمت محكمة في الإكوادور غيابيا بالسجن 12 عاما على رئيس الإكوادور الأسبق جميل معوض بتهمة الاختلاس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة أن الحكم يأتي بعد يومين من إصدار الإنتربول مذكرة توقيف بحق معوض، غير أنه ينكر قيامه بارتكاب أي أخطاء.

وفر معوض إلى الولايات المتحدة عام 2000 في أعقاب انقلاب عسكري في بلاده، حيث كان متهما بإصدار أوامر للبنوك بالإغلاق لعدة أيام وتجميد حساب المواطنين العاديين لحماية مصالح المصرفيين المرتبطين به.

واتخذ معوض ذلك القرار في مارس عام 1999 وجاء أثناء مرور بلاده بأزمة اقتصادية حادة، وكانت تعاني من التضخم وانخفاض قيمة العملية وأسعار النفط وهو من الصادرات الرئيسية للإكوادور.

ا.ش.ا