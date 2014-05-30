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ليفربول ينافس السيدة العجوز على ضم سانشيز

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ليفربول ينافس السيدة العجوز على ضم سانشيز ليفربول ينافس السيدة العجوز على ضم سانشيز

أكد موقع “سبورت ميدياسيت” الإيطالي في تقرير نشره اليوم أن فريق ليفربول قد بات مستعدًا للدخول بقوة في صفقة ألكسيس سانشيز الملقب بالفتى المعجزة وتقديم عرض بقيمة 25 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته وهو عرض لن يتردد النادي الكتلوني في قبوله خاصة وأن يوفنتوس الذي يريد اللاعب بدوره لم يتقدم حتى الآن سوى بعرض بقيمة 15 مليون يورو.

وجاءت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتلونية لتأكد بدورها اهتمام ليفربول بألكسيس سانشيز ، مشيرة إلى أن الأمر قد يُحبط مخططات مسيرة السيدة العجوز الذين لا يبدون مستعدين لتخطي 18 مليون يورو في صفقة انتداب اللاعب التشيلي.

يُذكر أن رئيس برشلونة “جوزيب ماريا بارتوميو” قد كذّب كل ما أشيع حول رغبته في بيع اللاعب ، مؤكدًا أن ألكسيس يدخل ضمن مخططات النادي للموسم المقبل ونافيًا توصله بعرض من يوفنتوس كذلك.

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