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حرس الحدود يضبط 2 طن بانجو قبل تهريبها بخليج السويس أثناء الانتخابات الرئاسية

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حرس الحدود يضبط 2 طن بانجو قبل تهريبها بخليج السويس أثناء الانتخابات الرئاسية حرس الحدود يضبط 2 طن بانجو قبل تهريبها بخليج السويس أثناء الانتخابات الرئاسية

نبات البانجو

تمكنت قوات حرس الحدود بالجيش الثالث الميداني من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر قبل تهريبها عن طريق مركبين صيد عبر خليج السويس برأس صدر.

تلقي مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس أخطارا بنجاح قوات التأمين من قبل حرس الحدود والقوات البحرية المتمركزة والمسئولين عن تأمين خليج السويس من الأشتباه فى مركب صيد قريبة من الشاطئ ويقوم من عليها بانزال أجولة مجهولة تثير الشكوك وبشكل مخالف للقانون.

وعلى الفور، تدخلت القوات وبمطاردة من كانوا على المركب فروا هاربين بعرض البحر ، حيث تم ضبط الأجولة والتى تقدر بـ 56 جوال ولفافة كبيرة من نبات البانجو تزن 2 طن بانجو.

وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المناطق العسكرية وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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