«معاريف»: مصر نسقت مع إسرائيل للسماح لـ«الطيران» بدخول سيناء

كتب : عبدالعزيز الشرفى الخميس 23-05-2013 10:37

صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أنه للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ومن خلال تنسيق كامل مع السلطات الإسرائيلية، شن سلاح الطيران المصرى هجوماً جوياً موسعاً فى شبه جزيرة سيناء للضغط على خاطفى الجنود السبعة التابعين لقوات الأمن المصرية، للإفراج عنهم بعد أسبوع تقريباً على عملية اختطافهم.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن المنظومة الأمنية فى إسرائيل سمحت للقوات المصرية بالعملية من خلال التنسيق الكامل قبل البدء فيها، مؤكدة أن مصادر مصرية أكدت أن التنسيق كان مستمراً مع الأطراف الإسرائيلية خلال العملية.

وأشار موقع «ديبكا» الاستخباراتى الإسرائيلى إلى أن الجنود السبعة المختطفين تم الإفراج عنهم من خلال وساطة شيوخ القبائل البدوية وجهود المخابرات الحربية، دون تدخل مباشر أو أى عملية عسكرية من قبَل الجيش المصرى، مؤكداً أنه على الرغم من التقارير التى أكدت شن عملية عسكرية فى سيناء لاستعادة الجنود المختطفين، فإنه لا دليل حتى الآن على شن عملية عسكرية من الأساس ضد الإرهابيين الذين اختطفوا الجنود.

وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية أن إطلاق سراح الجنود جاء بعد وساطة شيوخ القبائل المحلية مع منظمات الجهاد الإسلامى المتطرفة، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بوساطة شيوخ القبائل ومراقبة المخابرات العسكرية، لتنفيذ جزء من مطالب الخاطفين.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إلى أن تتابع وتوالى عمليات الاختطاف فى شبه جزيرة سيناء يثير مخاوف وشكوكاً دولية حول مدى السيطرة الأمنية على المنطقة، مؤكدة أن الهجوم على معسكر الأمن المركزى فى سيناء، فى الوقت نفسه الذى استمرت فيه عملية البحث عن الجنود المختطفين، يؤكد أنه هناك ضرورة عاجلة لاستعادة السيطرة أمنياً على سيناء.

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