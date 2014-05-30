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بالصور.. مواقع التراث العالمي في سوريا مهددة بالتدمير

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لم يدمر الإنسان في الحرب القائمة بسوريا فقط، بل شمل الدمار آثارا قديمة مر عليها البابليون والمصريون والفرس واليونانيون والرومان في سوريا، وأعربت منظمة اليونسكو عن قلقها على التراث العالمي الذي دمر بعضه والبعض الآخر المهدد بالتدمير، وذلك حسب موقع «دويتش فيله».

حلب التاريخية

Aleppo Zerstörung

وضعت اليونسكو ستة مواقع أثرية في سوريا عام 2013 ضمن المواقع المهددة بالدمار، ومركز مدينة حلب التاريخي هو ضمن المواقع المهددة بالدمار تماما، والحرب الأهلية قضت على كثير من المبان القديمة لمدينة حلب التاريخية.

سوق المدينة القديم

Der Basar von Aleppo nach Gefechten. </p><p>Photo credit MIGUEL MEDINA/AFP/GettyImages

من المواقع المهمة في المدينة هو السوق القديم للمدينة، الذي وضعته منظمة اليونسكو ضمن مواقع الإرث العالمي. تصل مساحة السوق إلى 350 هكتارا، ويحيط به سور يصل طوله إلى خمسة كيلومترات، وفي عام 2012 احترقت السوق والمحلات فيه بسبب الحرب الدائرة في المدينة.

قلعة حلب

Die Zitadelle Saif al-Daula in Aleppo. </p><p>(c) picture alliance/Bildagentur Huber pixel

استعملت بعض المواقع التاريخية خلال القتال كنقاط استراتيجية توفر الحماية أو السيطرة العسكرية للجهتين المتقاتلتين، مثل قلعة المدينة القديمة، التي بناها السلوقيون، ورثة الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد، وكل من سيطر على سوريا بنى معبده على مرتفع القلعة. مثل الرومان والإغريق والفرس والبيزنطينيين والعثمانيين.

قذائف بوسط المدينة

Die Altstadt Damaskus in Syrien nach einem Anschlag. </p><p>(c) REUTERS/SANA/Handout via Reuters

مركز المدينة القديم لمدينة دمشق التي يمتد عمرها إلى أربعة آلاف عام هو من ضمن التراث العالمي أيضا، وبقيت المدينة تحت سيطرة الدولة خلال الحرب القائمة، إلا بعض الأحياء المجاور لها وريفها، ولكن مركز المدينة لم يسلم من القصف الذي طال بعض المناطق القديمة.

أقواس النصر في «تدمر» تحت القصف

Syrien Archäologie Triumphbogen in Palmyra </p><p>(c) LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images

حتى مدينة «تدمر» التاريخية لم تسلم من التخريب، فقد نهبت ودمرت بعض الآثار في هذه المدينة التاريخية. كما تعرض الشارع الرئيسي للمدنية وأقواس النصر ومعبد الإله بعل للقصف.

قلعة الحصن في حمص

Die Kreuzritterburg Krak des Chevaliers </p><p>© Facundo

تقع القلعة في حمص وبنيت القلعة أول مرة عام 1099 من قبل الصليبيين الذين كانوا في طريقهم للقدس، وأحتلتها قوات الجيش السوري الحر وقيل إن قوات الجيش النظامي قد قصفتها.

مدرج بُصري

Das Amphitheater von Bosra in Syrien </p><p>© waj

يعتبر مدرج مدينة بُصرى الروماني واحدًا من أفضل المسارح الرومانية التاريخية، وأقيمت على المسرح حفلات موسيقية قبل الحرب، أما اليوم فقد تعرضت بعض أجزاءه للدمار بسبب الحرب.

مدن الأموات أيضًا على القائمة

Die Tote Stadt Jerada in Syrien. </p><p>(c) Creative Commons/Bertramz

ما يطلق عليها «مدن الأموات» من المواقع الأثرية المهددة، وفي هذه القرية الواقعة شمال سوريا توجد منازل عدة تعود إلى الوقت البيزنطي، وما تبقى من هذه المباني الاثرية في جاراده كانت في حالة جيدة جدًا قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، إلا أنها تعرضت للنهب والحرق خلال الحرب.

محاولة للإنقاذ

Museum Idlib in Syrien </p><p>(c) DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images

شمل التهديد بدمار الآثار التاريخية حتى المتاحف، ولكن منظمة اليونسكو تبدو متفائلة بإنقاذ التراث العالمي في سوريا، ففي 28 مايو 2014 اجتمع ممثلون عن المنظمة مع مسؤولين من النظام لمناقشة وضعية الآثار في سوريا التي تعرضت للدمار أو تلك المهددة بالخطر.

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