بالصور.. مواقع التراث العالمي في سوريا مهددة بالتدمير

لم يدمر الإنسان في الحرب القائمة بسوريا فقط، بل شمل الدمار آثارا قديمة مر عليها البابليون والمصريون والفرس واليونانيون والرومان في سوريا، وأعربت منظمة اليونسكو عن قلقها على التراث العالمي الذي دمر بعضه والبعض الآخر المهدد بالتدمير، وذلك حسب موقع «دويتش فيله».

حلب التاريخية

وضعت اليونسكو ستة مواقع أثرية في سوريا عام 2013 ضمن المواقع المهددة بالدمار، ومركز مدينة حلب التاريخي هو ضمن المواقع المهددة بالدمار تماما، والحرب الأهلية قضت على كثير من المبان القديمة لمدينة حلب التاريخية.

سوق المدينة القديم

من المواقع المهمة في المدينة هو السوق القديم للمدينة، الذي وضعته منظمة اليونسكو ضمن مواقع الإرث العالمي. تصل مساحة السوق إلى 350 هكتارا، ويحيط به سور يصل طوله إلى خمسة كيلومترات، وفي عام 2012 احترقت السوق والمحلات فيه بسبب الحرب الدائرة في المدينة.

قلعة حلب

استعملت بعض المواقع التاريخية خلال القتال كنقاط استراتيجية توفر الحماية أو السيطرة العسكرية للجهتين المتقاتلتين، مثل قلعة المدينة القديمة، التي بناها السلوقيون، ورثة الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد، وكل من سيطر على سوريا بنى معبده على مرتفع القلعة. مثل الرومان والإغريق والفرس والبيزنطينيين والعثمانيين.

قذائف بوسط المدينة

مركز المدينة القديم لمدينة دمشق التي يمتد عمرها إلى أربعة آلاف عام هو من ضمن التراث العالمي أيضا، وبقيت المدينة تحت سيطرة الدولة خلال الحرب القائمة، إلا بعض الأحياء المجاور لها وريفها، ولكن مركز المدينة لم يسلم من القصف الذي طال بعض المناطق القديمة.

أقواس النصر في «تدمر» تحت القصف

حتى مدينة «تدمر» التاريخية لم تسلم من التخريب، فقد نهبت ودمرت بعض الآثار في هذه المدينة التاريخية. كما تعرض الشارع الرئيسي للمدنية وأقواس النصر ومعبد الإله بعل للقصف.

قلعة الحصن في حمص

تقع القلعة في حمص وبنيت القلعة أول مرة عام 1099 من قبل الصليبيين الذين كانوا في طريقهم للقدس، وأحتلتها قوات الجيش السوري الحر وقيل إن قوات الجيش النظامي قد قصفتها.

مدرج بُصري

يعتبر مدرج مدينة بُصرى الروماني واحدًا من أفضل المسارح الرومانية التاريخية، وأقيمت على المسرح حفلات موسيقية قبل الحرب، أما اليوم فقد تعرضت بعض أجزاءه للدمار بسبب الحرب.

مدن الأموات أيضًا على القائمة

ما يطلق عليها «مدن الأموات» من المواقع الأثرية المهددة، وفي هذه القرية الواقعة شمال سوريا توجد منازل عدة تعود إلى الوقت البيزنطي، وما تبقى من هذه المباني الاثرية في جاراده كانت في حالة جيدة جدًا قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، إلا أنها تعرضت للنهب والحرق خلال الحرب.

محاولة للإنقاذ

شمل التهديد بدمار الآثار التاريخية حتى المتاحف، ولكن منظمة اليونسكو تبدو متفائلة بإنقاذ التراث العالمي في سوريا، ففي 28 مايو 2014 اجتمع ممثلون عن المنظمة مع مسؤولين من النظام لمناقشة وضعية الآثار في سوريا التي تعرضت للدمار أو تلك المهددة بالخطر.