السيسي الرئيس العاشر المنتظر لدول «الربيع العربي» (تقرير)

تدخل مصر مرحلة جديدة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو بعد أن أظهرت المؤشرات النهائية لنتائج الانتخابات الرئاسية، والتي انتهت الأربعاء، حصول المرشح عبد الفتاح السيسي، على عدد أصوات بلغ 23 مليونًا و 548 ألفًا، و772 صوتًا، بنسبة 96.9%، من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، بحسب مؤشرات «المصري اليوم».

ويعد المشير السيسي، الرئيس المنتظر إعلان فوزه في أول يونيو، الرئيس الثالث لمصر بعد 25 يناير، بعد الرئيس المعزول محمد مرسي والمستشار عدلي منصور، والرئيس العاشر لدول الربيع العربي (مصر واليمن وليبيا وتونس).

وتأتي قائمة الرؤساء الذين تولوا الحكم في دول المشار إليها سلفًا بعد الثورات التي قامت فيها على النحو الآتي.

مصر

1- المجلس العسكري

أدار شؤون البلاد بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيسه وقتها المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان، نائبًا للرئيس، وتولى الحكم من 11 فبراير إلى 30 يونيو 2012.

2- محمد مرسي

تولى الحكم في 30 يونيو 2012 بعد انتخابات تنافس فيها 13 مرشحًا، وتم عزله في 3 يوليو من قبل الجيش بعد خروج الملايين ضده في 30 يونيو 2013.

3- عدلي منصور

الرئيس المؤقت، تولى الحكم في 4 يوليو 2013 بموجب خارطة الطريق المعلنة في 3 يوليو من قبل المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، والتي نصت على تولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد بشكل مؤقت.

اليمن

4- عبد ربه منصور هادي

هو الرئيس الانتقالي منذ 25 فبراير 2012، وكان قبلها نائبًا للرئيس السابق علي عبد الله صالح من 1994 - 2011، ثم قائمًا بأعمال الرئيس صالح حين كان يخضع للعلاج في السعودية في أعقاب هجوم على القصر الرئاسي أثناء ثورة الشباب اليمنية 2011، ثم في 23 نوفمبر أصبح رئيسًا بالإنابة مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية اليمنية 2012 التي خاضها «هادي» كمرشحٍ للتوافق الوطني والذي اجمع عليه حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك.

ليبيا

5- مصطفى عبد الجليل

رئيس المجلس الوطني الانتقالي، ويعتبر رئيس مؤقت لليبيا بعد اندلاع ثورة 17 فبراير الليبية وكان ممثل مدينة البيضاء في المجلس الوطني الانتقالي، وتولى المنصب من 5 مارس 2011 إلى 8 أغسطس.

6- محمد يوسف المقريف

هو أكاديمي ومؤرخ وسياسي وديبلوماسي ليبي شغل منصب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، والذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد، منذ أغسطس 2012 إلى أن قدم استقالته في مايو 2013 امتثالًا لقانون العزل السياسي.

7- نوري أبو سهمين

سياسي ليبي، ورئيس المؤتمر الوطني العام منذ 24 يونيو 2013 بعد حصوله على 96 صوتا مقابل 80 صوتا لمنافسه الشريف الوافي وقد جاء رئيسًا للمؤتمر خلفاً لمحمد المقريف بعد إقرار قانون العزل السياسي.

تونس

8- محمد فؤاد المبزع

شغل منصب رئيس الجمهورية التونسية بشكل مؤقت في 15 يناير 2011 بعد إعلان المجلس الدستوري التونسي شغور منصب رئيس الجمهورية بشكل نهائي حسب الفصل 57 من الدستور التونسي، إثر مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي البلاد خلسةً إلى السعودية نتيجة الثورة الشعبية التونسية، شغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 14 أكتوبر 1997.

9- محمد المنصف المرزوقي

هو الرئيس الرابع لتونس، وهو مفكر وسياسي تونسي ومدافع عن حقوق الإنسان، ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ تأسيسه حتى تولى منصب رئاسة الجمهورية في 12 ديسمبر 2011، ومازال يتولى المنصب حتى الآن، انتخبه المجلس الوطني التأسيسي بعد حصوله علي أغلبية 153 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع اثنين و 44 بطاقة بيضاء يمثلون 202 عضو من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 217