أول ظهور لـ”حمد” و “موزة” بعد التنازل عن الحكم بأمريكا

ظهر أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزة بنت ناصر، في أمريكا لأول مرة منذ تنحى الأمير الوالد عن الحكم لصالح نجله تميم، وقد ظهر الزوجان في حفل تخريج الأكاديمية العسكرية الأمريكية “ويست بوينت” دفعة 2014 بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية أمس.

وشارك الأمير الوالد والشيخة موزة في الحفل الذي حضره الرئيس باراك أوباما وألقى خلاله خطابه الشهير ضد النظام السوري، وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية والدبلوماسية وأهالي الخريجين.

تجدر الإشارة إلى أن حفل تخريج دفعة 2014 تضمن تخرج أول قطري حاملا البكالوريوس العسكرية من هذه الأكاديمية وهو المرشح حمد فيكتور نظيم.