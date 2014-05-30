الذهب يتجه يسجل أكبر هبوط أسبوعي في شهرين بالولايات المتحدة

استقر الذهب في التعاملات الأسيوية، الجمعة، بعد سلسلة خسائر على مدى ثلاث جلسات لكن المعدن النفيس يتجه إلي تسجيل اكبر هبوط أسبوعي في شهرين مع انحسار جاذبيته كأداة استثمارية أمنة في أعقاب بيانات تشير إلي تحسن آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وتضرر المعدن الأصفر ايضا من صعود أسواق الاسهم وارتفاع الدولار بينما لا تزال الأسواق تراقب الوضع في أوكرانيا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1257.50 دولار للاوقية «الاونصة» بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش لكنه يبقى غير بعيد عن أدنى مستوى له في 16 أسبوعًا البالغ 1251.10 دولار الذي هوى إليه في الجلسة السابقة.