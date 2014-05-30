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مدير «شعبة الجيزة» بالسيرك القومي: علينا أن نقف جميعا لخدمة الوطن‎

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عقد فنانو السيرك القومي بشعبة الجيزة، الخميس، اجتماعهم الأول بعد تولي الفنان القدير الكابتن، محمد النوبي، رئاسة الشعبة، والذي جاء بعد بلوغ مدير الشعبة السابق الفنانة القديرة، هدى أبو الليل، سن المعاش، وذلك بمقر السيرك القومى بالعجوزة .

وتحدث مدير الشعبة عن مكانة فنان السيرك القومي، والفخر الذي يجب أن يشعر به الفنان لكونه ينتسب إلى نوع فريد من الفن وصرح من صروح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، وناقش منهج وخطة العمل بالشعبة فى الفترة المقبلة، وتنظيم مواعيد البروفات والتدريبات، وتطرق الاجتماع إلى ضرورة وضع معايير لتقييم أداء الفنان، حتى يحرص دائما على تقديم الجديد والحديث في فقرته.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعوق الفنان عن الإبداع، وضرورة توفير المعدات والملابس المستخدمة لكل فقرة، حتى لا يكون هناك زيادة فى الأعباء المالية التي تقع على عاتق الفنان، إلى جانب زيادة عدد حجرات تغيير الملابس الخاصة بهم لعدم كفاية العدد المتوفر حاليا.

وأشار نائب مدير الشعبة الفنان الكابتن، رفعت عبد الرحمن، إلى أن هناك شكلا جديدا لفقرة الافتتاح والتي تعرف بـ «أوفرتيرة البرنامج»، وسيتم دمج بعض الفقرات مع بعضها للخروج بشكل جديد للفقرة، إلى جانب عمل شعار للشعبة ، وسيتم تقسيم الشعبة إلى مجموعات عمل تختص كل مجموعة بمتابعة أعمال معينة، فمثلا مجموعة تختص بالإشراف على الملابس فى كل مراحلها، وأخرى تختص بمتابعة المرتبات ، وأخرى بتقييم الفقرات الفنية.

واختتم مدير الشعبة الاجتماع قائلا : حين تبدأ مرحلة تاريخية فى حياتها، فلابد أن يقف الجميع لخدمة الوطن ، لابد أن نعيد النظر فيما نملكه من إمكانيات، ونتناقش ونتحاور معا لايجاد حلول لكل مشاكلنا فى حدود إمكانياتنا المتاحة، إلى أن نستطيع زيادة حجم تلك الإمكانيات، وسنعمل سويا بكل جهدنا على زيادتها.

وقد رحب الجميع بما عرض بالاجتماع، وهنأ الفنان القدير، عادل رضا، مدير عام السيرك القومي أعضاء الشعبة وإدارتها بنجاح أول اجتماع للشعبة فى ظل إدارتها الجديدة، وتبادلوا الصور التذكارية.

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