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«السلمي»: الفريق الرئاسي للسيسي سيلعب دورًا كبيرًا في نجاحه أو العكس

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أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الفريق الرئاسي للمشير عبد الفتاح المتوقع فوزه في انتخابات الرئاسة المصرية، سيلعب دورًا كبيرًا في نجاح المشير في منصبه الجديد أو العكس، مشددا على ضرورة أن يختار السيسي فريقه الرئاسي من عناصر تتميز بالكفاءة والقدرة التخصصية والتوافق الإيجابي مع رؤية المشير لمستقبل الوطن.

وقال «السلمي»، في تصريحات لصحيفة «عكاظ» ، إن المشير طرح الأسبوع قبل الماضي برنامجه الانتخابي تحت عنوان «رؤية للمستقبل»، وقد احتوى هذا البرنامج على 18 محورا تتضمن أساس العمل خلال السنوات المقبلة، شملت تلك الرؤية تفاصيل المشروعات الجديدة الاستثمارية، المقترحة لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو بكافة المحافظات، إلى جانب خطط مكافحة البطالة وفتح آفاق التشغيل أمام كافة أبناء .

وأضاف «السلمي» أن «تلك الرؤية الطموحة تفرض بطبيعتها مهاما ثقيلة ومسؤوليات جسيمة، في تجربة رئاسية من المؤكد أنها ستكون تحت المجهر لا سيما أمام الشعب المصري، والمحيط الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب فريقا رئاسيا على مستوى عال من الكفاءة والقدرة على الإنجاز، في كل ما يخطط الرئيس لتنفيذه، أمام الشعب الذي انتخبه».

وحول الأولويات التي من المفترض أن يركز عليها السيسي، قال الدكتور علي السلمي، إن المشير سبق وأشار إلى أنه سيعتمد على المحاور المتوازية، معربا عن اعتقاده أن مواجهة الإرهاب بكل صلابة وقوة ستتصدر الأولويات.

وعن دور رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة الذي سيختاره السيسي، حيث من المقرر أن يتمتع بدور كبير وفقا لدستور 2014م، قال الدكتور علي السلمي: إن رئيس الوزراء الذي سيختاره السيسي سيكون شريكا في الحكم وليس تابعا للرئيس بحسب نصوص الدستور، ما يعني أن السيسي مطالب بفريق رئاسي وحكومي يعمل على مدار 24 ساعة لتوفير احتياجات المصريين.

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