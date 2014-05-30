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ترحيب إيراني بدعوة ظريف لزيارة المملكة للمشاركة في اجتماع «الوزاري الإسلامي»

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طهران - مهدي بزكان

    رحبت طهران أمس بالدعوة الرسمية التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لنظيره الايراني محمد جواد ظريف للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد في جدة في 18 و19 حزيران/يونيو المقبل. وقال حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية أن الدعوة "تعبر عن روح الصداقة والمودة". ورأت وسائل الإعلام الإيرانية أن زيارة ظريف الى المملكة رغم أنها تأتي للمشاركة في اجتماع جدة، إلا أنها مهمة جداً لأنها تعد مؤشراً واضحاً على بدء تطور العلاقات بين طهران والرياض. وأضافت أن الاستقبال الذي حظي به السفير السعودي الجديد في طهران من جانب الرئيس الايراني حسن روحاني والرئيس الأسبق أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني مؤشر آخر نحو حرص مسؤولي البلدين على تحسين العلاقات الثنائية.

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