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منصور: مصر لن تنسى المواقف التاريخية لخادم الحرمين

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منصور: مصر لن تنسى المواقف التاريخية لخادم الحرمين منصور: مصر لن تنسى المواقف التاريخية لخادم الحرمين

    نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية المستشار عدلي منصور وتمنياته -أيده الله- لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المستشار عدلي منصور للسفير قطان في القصر الجمهوري بالقاهرة أمس.

وأبرز فخامة الرئيس المصري عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين حكومة وشعباً، مؤكداً أن مصر وشعبها لن تنسى المواقف التاريخية لخادم الحرمين الشريفين تجاه مصر، وأكد معالي السفير من جهته ما يحمله خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في وجدانه وقلبه من محبة خاصة لمصر وشعبها، مؤكداً أن العلاقات المصرية علاقات أزلية وتاريخية تزداد رسوخاً على مدى التاريخ.

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