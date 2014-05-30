اتفاقية تعاون بين جامعة الإمام ومكتبة الملك فهد الوطنية في بناء محتوى الشبكة العربية

قام وفد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برئاسة عميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن المقبل بزيارة مكتبة الملك فهد الوطنية امس الاول بهدف التعاون في بناء محتوى الشبكة العربية التي يتم العمل على إنشائها في الجامعة بهدف رصد وتصنيف أوعية النشر الصادرة باللغة العربية. وكان في استقبال وفد العمادة سعادة أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية الأستاذ محمد الراشد الذي رحب بهذه الزيارة، مؤكدًا على حرص المكتبة في تأدية رسالتها العظيمة في خدمة الباحثين والدارسين، ودعم المعرفة والثقافة وخدمة البحث العلمي في مختلف التخصصات. بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالرحمن المقبل عن الدور المهم الذي تضطلع به مكتبة الملك فهد الوطنية في تعزيز المعرفة والمشاركة في النهضة المجتمعية، ودورها الرائد في توثيق التراث الوطني والإنتاج الثقافي المحلي، وأنها تمثل أحد أهم المعالم العمرانية لمدينة الرياض ورمزاً للتطور الحضري في منطقة العصب المركزي للمدينة. مشيرًا إلى الدور المهم والمنتظر من المكتبة في إنشاء مشروع الشبكة العربية والذي يستهدف رصد وتصنيف أوعية النشر الصادرة باللغة العربية عبر العالم، إلى جانب تنفيذ عدة مهام، منها إعداد الدراسات حول مستوى النشر العلمي باللغة العربية واتجاهاته الكمية والنوعية، وتقديم الخدمات التدريبية المتخصصة في مجال النشر العلمي المتقدم بما يسهم في تطوير إمكانات الباحثين ومسؤولي مراكز البحوث في العالم العربي في مجال إعداد مؤشرات الأداء وإصدار التقارير، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة للمؤسسات الأكاديمية والبحثية العربية حول مختلف الجوانب المتصلة بالنشر العلمي، وتطوير مؤشرات الأداء، وإعداد الإحصاءات وإصدار التقارير.

بعد ذلك تباحث الطرفان في موضوع بناء محتوى الفهرس العربي للاستشهادات التابع للشبكة العربية لرصد وتصنيف أوعية النشر الصادرة باللغة العربية، حيث قدم وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام الدكتور رعد التركي عرضًا مختصرًا عن الشبكة أهدافها، ومكونات الشبكة، وفكرة الفهرس العربي وأهدافه، وآليات تنفيذه. وتم خلال العرض مناقشة أهم أوجه التعاون التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف المشروع.

حضر اللقاء من جانب جامعة الإمام وكيل عمادة البحث العلمي للشؤون الثقافية الدكتور رعد التركي، ووكيل العمادة للنشر العلمي الدكتور عبد العزيز المحيميد، وحضره من جانب المكتبة مدير عام المقتنيات النادرة ومستشار أمين عام المكتبة الأستاذ عبدالرحمن السلطان، ومدير العلاقات العامة الأستاذ فيصل الحبردي، ومدير الدوريات الأستاذ خالد الفريح، ومدير مركز البحوث والدراسات المكلف الدكتور سالم السالم. وفي ختام الزيارة قام وفد الجامعة بجولة في مرافق المكتبة.

يذكر أن فكرة إنشاء المشروع في الجامعة بدأت قبل ثلاثة أعوام تقريباً، حينما استشعر القائمون على البحث العلمي في الجامعة افتقاد الساحة المحلية والدولية لأي مبادرات تستهدف تطوير قواعد أو معايير موضوعية لتصنيف أوعية النشر العلمي الصادرة باللغة العربية، وما يُلقى على عاتق الجامعة من مسؤوليات في هذا الاتجاه تبعاً لريادتها في مجال العناية بالعلوم الشرعية والعربية، وما ينتظر من المملكة العربية السعودية التي تضطلع بمكان الصدارة في العالم الإسلامي، من ضرورة العناية بعلوم الشريعة الإسلامية، وخدمة اللغة العربية.