نائب قائد القوات البرية يرعى حفل تخريج 500 متدرب بمركز ومدرسة المظلات بالشمالية الغربية

رعى صاحب السمو الملكي اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب قائد القوات البرية قائد وحدات المظليين وقوات العمليات الخاصة أمس, الحفل الذي أقامه مركز ومدرسة المظلات وقوات العمليات الخاصة بالمنطقة الشمالية الغربية بمناسبة تخريج عدد من الدورات العسكرية , وذلك بمقر المركز بمدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك , بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن سعد بن عبدالله القرني . وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ألقى بعدها قائد مركز ومدرسة المظليين وقوات العمليات الخاصة العميد الركن منصور سليم المطيري كلمة استعرض خلالها اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود , ونائب خادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بدعم القطاعات العسكرية كافة ، وما تشهده وحدات المظليين والقوات الخاصة من نقلة نوعية وتطوير شامل . وقال :" إن النقلة التي تعيشها وحدات المظليين والقوات الخاصة من تدريب مكثف وتمارين مشتركة مع القوات الشقيقة والقوات الصديقة , ومعدات حديثة , ووسائل تدريب مختلفة كان لها الأثر البالغ على سرعة تأهيل منسوبي هذه الدورات , والتركيز على التدريب الليلي بالذخائر المختلفة والاستفادة من أجهزة الرؤيا الحديثة , والمعدات الأخرى التي تحاكي الواقع عند القتال زادت من ثقة وقدرات المتدربين في شتى ميادين التدريب المختلفة , والتي تقدر ب 260 كيلو مترا من المركز والمدرسة " . وأشار العميد الركن منصور المطيري إلى أن هذا اليوم يشهد تخريج أكثر من 500 متدرب من أصل 15 دورة , شارك فيها طلبة من مملكة البحرين الشقيقة , ومن القوات البحرية وقطاعات وزارة الداخلية التي أنهت ولله الحمد مراحل التدريب بنجاح . وأضاف " لقد تم خلال هذا العام تخريج 62 دورة من بداية العام التدريبي وحتى نهاية هذا اليوم , وكان عدد المتخرجين قد بلغ 3341 خريجاً , وسوف يتم تخريج 11دورة - بإذن الله - في تاريخ 1435/8/28ه , بالإضافة إلى استقبال طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية لدورة المظلات لتأهيل الضباط الخريجين هذا العام لصالح وحدات القوات الخاصة والمظلية ".

إثر ذلك , ألقى صاحب السمو الأمير العقيد بندر بن سعود كلمة نيابة عن الخريجين قال فيها :" ما أجمل الوصول إلى الغايات وما أسمى أن يكون الإنسان حامياً لدينه , فاديا لملكه ووطنه , إن ما تلقيناه من تدريب في هذا الصرح الشامخ بجهود قيادته ومنسوبيه , قد غرس في نفوسنا مفاهيم القيم العسكرية وتقاليدها بالصبر والإرادة , والقوة والعزيمة والعمل المتواصل نهاراً وليلاً والتي جعلتنا تواقين لخوض ميدان العمل , وتطبيق ما تعلمناه من نظريات ومهارات " , مجزلاً سموه في ختام الكلمة باسمه ونيابةً عن زملائه الشكر لكل من ساهم في تسخير كل هذه الإمكانات التدريبية والإدارية التي أسهمت في رفع قدراتهم العملية والعلمية . عقب ذلك شاهد الحضور استعراضا لفصيل العروض القتالية وأخرى تكتيكية ورياضية إضافة إلى عروض القفز الحر , تلاها إعلان النتائج العامة . وقدم صاحب السمو الملكي اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب قائد القوات البرية قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة الهدايا والشهادات على الخريجين . وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي . حضر الحفل عدد من قادة القطاعات الحكومية وقادة التشكيلات والوحدات العسكرية بالمنطقة .