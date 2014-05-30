المحرج: غرف عمليات شاملة بالمدن الكبرى تشمل كاميرات المراقبة الأمنية

الرياض - مناحي الشيباني , تصوير - هادي الغامدي

ألمح مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج أن هناك نقلة نوعية قادمة بإذن الله وجه بها سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لإنشاء غرف عمليات شاملة تضم جميع القطاعات الأمنية والقطاعات الخدمية الأخرى وقال إن هذه النقلة النوعية ستنطلق بإذن الله من المدن الكبرى كالعاصمة الرياض وسيتم تعميمها على جميع مناطق المملكة وسيرافقها إنشاء الله إنشاء غرف العمليات المتطورة والتي تشمل خدمة كاميرات المراقبة الأمنية.

جاء ذلك لدى رعاية مدير الأمن العام اللواء المحرج لحفل تخريج عدد (1348) متدرباً في (24) تخصصاً في عدد من الدورات التأسيسية والتخصصية ضمت عدداً من منسوبي الأمن العام بمختلف مناطق المملكة وعدد من منسوبي وزارة الحرس الوطني والحرس الملكي وإدارة مكافحة المخدرات والسجون والتي عقد في مركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض.

كاميرات للمراقبة تبدأ في العاصمة الرياض

وأكد مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج في بداية حديثه بهذه المناسبة أن التدريب الأمني مستمر ويتغير حسب متطلبات الوقت وحسب الحاجة الأمنية وقال: إن القائمين على أعمال التدريب يطورون أساليب التدريب ومهارته في كل لحظة مشيرا إلى أن الدورات الأمنية المختلفة مستمرة إنفاذاً لتوجيهات سمو وزير الداخلية حفظه الله لخدمة جميع قطاعات الدولة في التدريب التخصصي الميداني.

وعن الاستعدادات الأمنية لموسم العمرة والحج أوضح مدير الأمن العام اللواء المحرج أنه قد صدرت التوجيهات الكريمة من سمو وزير الداخلية وأعدت خطة العمرة وخطط الدعم الأمني لقوات الأمن في منطقة مكة المكرمة ووحدت المهام ووزعت القوة ووضعت الخطط واعتمدها سموه الكريم وسوف تباشر قوات الدعم في عشرين من شهر شعبان الجاري إنشاء الله في مكة المكرمة وتستمر هذه الخطة حتى العاشر من شهر شوال القادم لهذا العام يعقبها البدء في خطط مدروسة ومعدة ومعتمدة من سمو وزير الداخلية للاستعداد لموسم الحج وألمح مدير الأمن العام أن الأمور ميسرة والأمور مرتبة وقال إن خدمة الحجيج ليست بالجديدة على بلادنا وتوجيهات قيادتنا وحكومتنا يحفظها الله على رأس خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وسمو وزير الداخلية وهو المشرف ورئيس لجنة الحج العليا والمشرف على جميع أعمال ومهام وخطط الحج وأيضاً صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية والأمور جميعها مرتبة ولله الحمد وكما قلت لكم ليس بالجديد على بلادنا وعلى قيادتنا وعلى أبنائنا رجال الأمن فهم عندهم خبرة طويلة في التعامل مع مهام العمرة أو مع مهام الحج وهذه مناسبة الوطن وكل أبناء الوطن يعملون لخدمة المعتمرين والحاج وهذا مصدر فخر للمملكة العربية السعودية.

خبرة رجال الأمن طويلة في التعامل مع مهام العمرة والحج وكل أبناء الوطن يعملون لخدمة ضيوف الرحمن

فيما يخص موضوع الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية في مناطق ومحافظات المملكة أكد مدير الأمن العام أنها مستمرة وقال إنها تسير في المسار الذي وجهت فيه الدولة وكما تعلمون أن تصحيح أوضاع العمالة هو القضاء على العمالة السائبة التي تعمل بطرق غير نظامية وهذه خطة عملت بناء على توجيهات عليا من خادم الحرمين الشريفين وهي تعود على بالنفع على بلادنا أمنياً واقتصادياً وتوجيهات قيادتنا الرشيدة والمشرف على الحملة سمو وزير الداخلية وأناط بجهاز الأمن العام المتابعة الميدانية بجميع أفرع الأمن العام بشرط المناطق ودوريات الأمن وأمن الطرق والمرور وجميع وحدات الأمن العام وقطاعاته تنفذ التوجيهات فيما يخص تنفيذ الحملة الوطنية لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وقد بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم عقبها ألقاء قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء الركن خالد بن قرار الحربي كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل والضيوف الكرام وقال إن ما تحظى به قوات الطوارئ الخاصة من رعاية واهتمام من قبل سعادة مدير الأمن العام وتوجيهات كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله دليل على ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بأمن هذا الوطن واستقراره لينعم به المواطن والمقيم على أرض هذا البلد المعطاء ونموذج حي لهذه الرعاية المستمرة لمنسوبي قوات الطوارئ الخاصة وكافة الجهات الأمنية لتتوالى الإنجازات الأمنية بتخريج عدد (1348) متدرب في (24) تخصصاً للانضمام للعمل الأمني في خدمة للدين والملك والوطن وأن لسعادتكم جهوداً واضحه على مسار العمل الأمني الدؤوب وتشريفكم لحفلنا هذا له الأثر الكبير في نفوسنا وأبناء خريجي الدورات بأنواعها لتقديم المزيد من العطاء والجهد لهذا الوطن الكريم.

من جانبه ألقى مدير إدارة التدريب بقوات الطوارئ الخاصة اللواء مظلي متعب بن التهامي العنزي كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل وقال إن إدارة التدريب بقيادة قوات الطوارئ الخاصة تقوم بإعداد الخطط التدريبية السنوية والتي تشتمل على البرامج والدورات والمناشط التدريبية للدورات التخصصية والتأهيلية للضباط والأفراد التي تعقد بمراكز تدريب قوات الطوارئ الخاصة والعمل على تأمين الوسائل التعليمية والمهنية لمواقع التدريب وتجهيزها والبحث المستمر عما يستجد في مجال التدريب الأمني لتطوير مستوى أداء منسوبي كافة القوات في مختلف التخصصات التي تسهم في رفع مستوى الأمن.

وأكد أن رعاية مدير الأمن العام لحفل تخريج عدد (1348) متدرباً في (24) تخصصاً أكبر تتويج وتشريف لأبنائة خريجي الدورات ومشاركة لهم يعجز التعبير عن وصف مشاعر الفرح والاعتزاز في مثل هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً بل على كل منتمٍ للإجهزة الأمنية.

- بدء مشاهدة عدد من الفرضيات

ثم ألقيت كلمة الخريجين عقبها شاهد راعي الحفل والحضور عدد من المهارات ومنها عرض مهارات الرماية وعروض مهارات الدفاع عن النفس وعروض الرماية على السيارات ومهارات الرماية والنزول من البرج ومهارة النزول من المبنى التكتيكي وكذلك مهارات فرضية المطاردة والاقتحام ومهارات فرضية القيادة والاستيقاف ومهارت فرضية مكافحة الشغب.

عقب ذلك أعلن المقدم مظلي تركي بن عبيد المطيري مدير قسم التعليم النتيجة العامة وقال مدير الأمن العام: عقد مركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض للعام التدريبي الحالي (1435ه) (35) دورة تخصصية التحق بها (1348) متدرباً من منسوبي وزارة الحرس الوطني والمباحث العامة والدفاع المدني وحرس الحدود وقوة أمن المنشآت والمديرية العامة للسجون وإدارات الأمن العام (ممثلة بدوريات الأمن وأمن الطرق وشرط المناطق ومدن التدريب والقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي والقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة وإدارة الأمن والحماية.

والتحق بدورة (أمن وحماية شخصيات) عدد (48) متدرباً حقق المركز الأول النقيب علي عبدالعزيز العجلاني من المديرية العامة للسجون.

والتحق بدورة (مشأة تأسيسية) عدد (24) متدرباً حقق المركز الأول الجندي أول يحيى بن حسين محمد الأسود من شرطة منطقة جازان.

والتحق بدورة (عمليات خاصة) عدد (29) متدرباً حقق المركز الأول العريف (محمد بن سعد بريكان الغامدي) من قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض والتحق بدورة (الأشتباك والدفاع عن النفس) عدد (27) متدرباً حقق المركز الأول العريف غانم بن مهجع مبارك الشراري من قوة الطوارئ الخاصة بمحافظة حفر الباطن.

والتحق بدورة (أمن وحماية مواقع) عدد (34) متدرباً حقق المركز الأول الجندي (عمر بن أحمد حسن غنيمي) من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

والتحق بدورة (أساليب المطاردة والأقتحام) عدد (28) متدرباً حقق المركز الأول وكيل رقيب (مناحي بن فهاد فراج البقمي) من قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض.

والتحق بدورة تخليص الرهائن عدد (30) متدرباً حقق المركز الأول وكيل رقيب علي بن أحمد علي مطربي من قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان.

والتحق بدورة أسلحة ورماية تأسيسية عدد (35) متدربا حقق المركز الأول وكيل رقيب (سعد بن حمود حمد المطيري) من قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض.

والتحق بدورة السيطرة على الشغب عدد (22) متدرباً حقق المركز الأول الرقيب (مطلق بن رشيد مساعد السهلي) من القوات الخاصة لإمن الطرق.

والتحق بدورة (تربية بدنية) عدد (37) متدرباً حقق المركز الأول العريف (عايض بن عبدالله الشهري) من قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض.

والتحق بدورة (الغازات) عدد (11) متدرباً حقق المركز الأول رئيس رقباً (عايض بن عبدالله مطلق الشرمي) من شرطة منطقة الرياض.

وحصل على الطالب المثالي العريف هذال بن سعد جميح القحطاني من وزارة الحرس الوطني.

وفي نهاية الحفل تقدم رئيس رقباء حمدان بن حامد العلياني باستلام شهادات التقدير للمدربين نيابة عن زملائة.

كما سلم راعي الحفل عدد من الدروع التذكارية لبعض القطاعات المشاركة في الحفل وتسلم في نهاية الحفل درعا بهذه المناسبة.

- افتتاح المعرض الأمني والأستديو

ثم قام راعي الحفل مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج بافتتاح المعرض الأمني المصاحب لهذه المناسبة وافتتاح موقع الأستديو وتجول مع القيادات الأمنية بالموقع واستمع لشرح وافٍ عن محتويات المعرض وأهدافة.