العثور علي جثة خفير داخل مزرعة بالمنيا‎

عثرت أجهزة الأمن بالمنيا علي جثة لخفير داخل مزرعة بقرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار، متاثرا بإصابته بطلقات نارية بالصدر والرقبة وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجناة.

كان اللواء أسامة متولي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بالعثور علي جثه خفير يدعي (علي شحاته علي) 40 سنة ومقيم بنزلة جلف.

وعلي الفور انتقل العميد إيهاب صبح مأمور مركز بني مزار ونائبه العميد غيهاب فتحي والعقيد عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي لموقع الحادث.

حيث تبين أن المجني عليه أصيب بعدة طلقات نارية بالصدر والرقبة أثناء تواجده بمحل عمله وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة