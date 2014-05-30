بمكرمة من رئيس الدولة ..افتتاح حديقة جنة الأطفال في فيكتوريا

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتعبيرا عن علاقات الصداقة بين الإمارات وجمهورية سيشل افتتح جيمس ميشيل رئيس جمهورية سيشيل أمس حديقة «جنة الأطفال» في مدينة فيكتوريا عاصمة جمهورية سيشل والتي شيدت على أحدث طراز معماري وزودت بشتى وسائل الترفيه وذلك بحضور الدكتور المهندس مبارك بن سعد الأحبابي رئيس دائرة أعمال رئيس الدولة وعدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين لدى فيكتوريا .

مبادرات

يأتي مشروع حديقة الأطفال - التي تعتبر الحديقة الأولى المخصصة للأطفال في سيشل - استمرارا لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في دعم المشروعات الخدمية والرقي بمستوى الخدمات والمرافق بما يعزز جهود التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لمواطني جمهورية سيشل الصديقة.

وكان حفل افتتاح الحديقة قد بدأ بكلمة ألقتها ماكسوزي موندون وزيرة التعليم في جمهورية سيشل أكدت خلالها أن هذه الهدية القيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لأطفال سيشل إنما هي تعبير حقيقي عن عمق العلاقة الاستثنائية بين قيادتي البلدين الصديقين .

شكر وعرفان

وتقدمت باسم جميع الآباء والأطفال في سيشل بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو رئيس الدولة على هذا الصرح الترفيهي الذي يمثل إضافة متميزة للعاصمة فكتوريا.

وقالت « إنه من حسن الطالع أن يتوافق افتتاح هذه الحديقة مع مناسبة يوم الطفل واليوم العالمي للأسرة » .. ووجهت أصدق آيات الامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على مكرمته العظيمة.

وألقى الدكتور المهندس مبارك بن سعد الاحبابي رئيس دائرة أعمال رئيس الدولة كلمة نقل خلالها تحيات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئتهما الخالصة لرئيس جمهورية سيشل وحكومتها وشعبها بهذا الإنجاز المتميز الذي يخدم أجيال المستقبل ويمثل تعبيرا عن النهج الانساني الرفيع لقيادة دولة الامارات الذي أرسى دعائمه المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تقديم المساعدة والدعم للأصدقاء في جميع أنحاء العالم دون تمييز أو تفرقة.

وفي نهاية الحفل .. قام رئيس جمهورية سيشل والضيوف بالتجول في أرجاء الحديقة وأبدوا إعجابهم بما اشتملت عليه من مرافق ترفيهية وتسهيلات متنوعة ستصبح متنفسا طبيعيا لأطفال سيشل وأسرهم وستتيح فرص عمل لمواطني الجمهورية إضافة إلى ما ستسهم فيه من دعم لقطاع السياحة الذي يشكل أحد أهم الموارد الاقتصادية فيها.