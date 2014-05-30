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بالفيديو.. «دويتش فيله» تجري لقاءً حصريا مع باسم يوسف مساء الجمعة

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تحت عنوان «باسم يوسف كما لم تعرف من قبل» تجري قناة «Dw» (دويتش فيله عربي) لقاءًا حصريًا مع الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج «البرنامج»، مساء الجمعة.

وكان مدير محطة «ام بي سي » مصطفي متولي، قال تعليقًا على تأجيل عرض الحلقة الجديدة من برنامج «البرنامج» الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف: «لا نعلم موعد رجوع باسم يوسف إلى الشاشة وعندما يكون هناك موعد جيد سوف نبلغ جمهور باسم وجمهور ام بي سي».

وأضاف: «البيان الذي ظهر علي شاشة تليفزيون (ام بي سي)، هو المعلومة الوحيدة المؤكدة لدى القناة».

وحول وجود ظرف صحي لباسم يوسف يمنعه من الظهور قال متولي: «لا تعليق، ولا توجد معلومات حول عودة باسم يوسف».

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