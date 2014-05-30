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اشتباكات بين الأهالي والإخوان بشبرا الخيمة

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اشتباكات بين الأهالي والإخوان بشبرا الخيمة اشتباكات بين الأهالي والإخوان بشبرا الخيمة

قام أعضاء جماعة الأخوان  بالاعتداء علي الاهالي بالشارع الجديد بشبرا الخيمة وذلك بعد اشتباكات بينهم بسبب رفض الأهالي الهتافات المسيئة التي يرددها الارهابية .

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية بالواقعة وعلي الفور انتقل العميد اسامة عايش رئيس المباحث والعقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة والمقدم مصطفي لطفي رئيس مباحث القسم وقوات الامن وتبين ان ما يقرب من 150 شخصا من جماعة الاخوان الارهابية قاموا بتنظيم مسيرة من أمام مسجد المصطفي بالشارع الجديد ورددو خلالها الهتافات المسيئة للشرطة والجيش فقام الاهالى بمطاردتهم فى الشوارع واشتبكوا معهم وقامت قوات الامن بمطاردتهم وتفريقهم.

ونفي مصدر امني ما تردد حول قيام الأخوان بقتل ضابط شرطة بالقسم مؤكدا أنه تم السيطرة علي الموقف وتفريق اعضاء المحظورة بعد قيامهم بتنظيم مسيرة واشتباكاهم مع أهالي المنطقة.

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