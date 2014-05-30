بعد قرعة دوري أبطال آسيا - العين الأماراتي: الكل يخشي مواجهاتنا

أكد مطر الصهباني إداري نادي العين الأماراتي أن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السعودي في ربع نهائي دوري الأبطال ستكون مغايرة عن مباراتي المجموعات.

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا عن مواجهات عربية قوية، أذ يواجه العين الإماراتي نادي الاتحاد السعودي، ويلتقي الهلال السعودي بالسد القطري.

وتُعد مواجهة العين والاتحاد ليست بالجديدة هذا الموسم، حيث ألتقا الفريقان في دور المجموعات من البطولة، ولم يستطع العين الفوز على الاتحاد، حيث خسر على الأراضي السعودية وتعادل أمام جماهيره في لقاء العودة.

وحول تكرار المواجهة العربية، قال مطر الصهباني في تصريحات للموقع الرسمي للعين: "المواجهة المقبلة ستكون مغايرة عن مباراتي المجموعات".

وأضاف: ممثلو بقية الفرق الأخرى كانوا يخشون مواجهة العين بسبب ظهوره بقوة هذا الموسم.

وعلى الجانب الأخر كشف المتحدث الأعلامي لنادي الاتحاد السعودي عاطف طاشكندي في تصريحات لصحيفة "الأمارات اليوم" عن عودة محمد نور إلى الفريق من جديد بعد تجربة اللاعب مع نادي النصر السعودي.