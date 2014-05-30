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رسميا .. الإمارات تقدم ملفها لاستضافة كأس آسيا 2019

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رسميا .. الإمارات تقدم ملفها لاستضافة كأس آسيا 2019 رسميا .. الإمارات تقدم ملفها لاستضافة كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الخميس عن تسلم داتو وندسوم الأمين العام المساعد بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملف استضافة كأس آسيا 2019.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد أن وفدا إماراتيا ترأسه محمد عبد الله هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم قام بتسليم الملف في كولالمبور بحضور طلال الهاشمي مسئول إعداد الملف، والمنسق دوتشو نيكاتي.

من جهته قدم محمد عبدالله كلمة أكد فيها دعم الدولة بكل مؤسساتها لملف الاستضافة، مؤكدا إن الوفد الإماراتي قدم ملفا متكاملا عن البنية التحتية والملاعب و الوجهات السياحية وغيرها من المحاور ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن الإمارات استضافت العديد من البطولات الكروية على المستوى الخليجي والآسيوي والدولي.

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