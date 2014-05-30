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القاهرة بريئة منكم

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قبل يومين من بدء الانتخابات الرئاسية، خرج التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية ببيان «بروكسل»، لتواصل الجماعة هذيانها المستمر، وتطالب بعودة الخائن «مرسى».. فى محاولة لإلهاء الناس عن الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق. ولأن المخرف «القرضاوى» ترك فى وريثاً شرعياً لثروته الحرام وخيانته للوطن، سارع «عبدالرحمن القرضاوى» بإصدار «بيان القاهرة»، وهو النسخة المهذبة لـ«وثيقة بروكسل»، والذى شارك فى وضعه الدكتور «سيف الدين عبدالفتاح»، والسفير «إبراهيم يسرى»!. وبغض النظر عن الأسماء، فقد تقدم الدكتور «سمير صبرى» ببلاغ إلى النيابة، يتهم فيه نجل «القرضاوى» (بالسعى إلى تشكيل تحالف ضد النظام الجديد، وعقد اجتماعات سرية مع أعضاء من الإخوان وحركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين ومصر القوية فى إحدى الشقق بوسط القاهرة.. وقال فى بلاغه إن هذا المسلك من جانبه يخالف كل القواعد القانونية ويقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات بتأسيس تحالف أو تنظيم وفقا للمادة 180/أ والمادتين 117، 118 من قانون العقوبات، لضلوعه فى تأسيس تنظيم سرى ومحاولة تقويض النظام فى الدولة). وبالتالى فإن تأييد القزم الهارب «أيمن نور» لبيان القاهرة لن يعفى من أصدروه من المحاسبة القانونية، ولا مباركة بعض الأحزاب الكرتونية له، (مثل البناء والتنمية، والوسط، والوطن)، سيمنحه شرعية. فهؤلاء لا يعملون لحساب الوطن، بل حساب من يمولهم.. إنهم سبة فى جبين ثورة 25 يناير. مع إشراقة كل شمس يسقط قناع جديد عمن صنفناهم ضمن الصف الوطنى، واعتقدنا أن ثورة يناير قد صالحت كل الفصائل السياسية على اختلافها.. لكن الواضح أننا خدعنا طويلا!. موقعو البيان الذين طالبوا بـ(اصطفاف القوى الوطنية لاستعادة ثورة يناير والمسار الديمقراطى).. لا يرون الملايين التى خرجت للتصويت على الدستور، ثم على اختيار الرئيس.. وكأن الديمقراطية لا تعنى إلا وجودهم فى قمة السلطة.. ونهبهم البلد بحكم الانتماء للأهل والعشيرة؟. عن أى ديمقراطية يتحدث ابن «القرضاوى» وهو من عارض والده فى مقال منشور، قائلا: (مرسى أسقط شرعيته بنفسه.. والإخوان المسلمون تعاملوا مع رئاسة الجمهورية على أنها شعبة من شعب الجماعة)؟!!. فهل الشهرة المباغتة التى لاحقته من تأييد «البرادعى» إلى «أبوالفتوح» إلى شاشة cbc أصابته بلوثة فلم يعد يطيق الحياة فى «الظلام»؟. ألا يكتفى «عبدالرحمن» بالتحريض على الجيش والشرطة، وحث الشباب على تخريب الجامعات؟. أليست أموال «قطر»، التى لونت لسانه بصيغ الانقلاب المصكوكة فى «الجزيرة»، كافية؟. ما كل هذه العدوانية، لقد سقطت فى بئر الخيانة، ولا تجرؤ على إسقاط الرئيس.

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