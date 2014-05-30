رقص الناخبات والهدر

سأعود إلى نتائج الانتخابات طبعا. أنتظر النتيجة الكاملة عند إعلانها. فاز المشير عبدالفتاح السيسى بأرقام كاسحة. خسر المرشح حمدين صباحى بأرقام غير متوقعة بالنسبة له. اليوم أتوقف أمام ظاهرة لفتت نظر الكثيرين فى الأيام الأخيرة خلال الانتخابات. أتوقف كذلك أمام تعليق كتبه الأستاذ صلاح حافظ بشأن مقالاتى عن الهدر.

التعليق الأول قرأته للأستاذ محمود جمال على صفحة بموقع «فيس بوك». فسّر فيه- وفق رأيه- لماذا كانت المصريات يرقصن أمام اللجان. قال: رقص المصريات أمام اللجان دلالته عندى مش مجرد بهجة ولا فرحة، ممكن جداً تبقى سعيد ومبسوط ومش قادر تعبر عن فرحك أو انبساطك. رقص البنات والسيدات شعور بالأمان فى المقام الأول. اللى بترقص عارفة إنها محمية، متأكدة إن مفيش حد هيتعرض لها، حتى لو عايز. عارفة إن الجيش والشرطة موجودين، وشايفه بعنيها ناس حواليها على نفس الأرضية. الناس نفسها محاوطينها وهى بترقص وبيرقصوا معاها. ومن الناحية التانية، ولأن مفيش حد تحرش بواحدة بترقص، دا دليل على إن غياب الرادع أحد أكبر أسباب التحرش، ولا لبس ولا كلام فارغ.. المتحرش جبان، يخاف ما يختشيش، وطالما شايف الشرطة والجيش قدامه مش هيقدر يتحرش. واعتقادى إن السبب ده هو أكبر أسباب إقبال السيدات والبنات على التصويت. همّا أكتر فئة تأذت من غياب الأمن وعدم الشعور بالأمان.. أيوه الأمن قبل الحرية، يا أبو شعارات جوفاء.

أنقل إلى نقطة أخرى. رسالة وصلتنى من الأستاذ صلاح حافظ. قال ما يلى: بمناسبة الهدر فى الموارد التى هى همى الأول منذ زمن لأنه فى صميم العمل البيئى والتنموى أطرح الآتى: ترشيد استهلاك الطاقة ١٠٪ كأنك اكتشفت حقلا قوامه ٦٠ ألف برميل بترول، وإذا وفرنا فى رغيف العيش ١٠٪ كأننا زرعنا آلاف الأفدنة قمحاً دون تكلفة، وإذا وفرنا فى المياه ورشدنا استخدامها فى الزراعة والشؤون الأخرى كأننا حفرنا قناة قونجلى مجانا، وإذ ترشدنا فى مواردنا بوجه عام كأننا أضفنا قيمة للناتج المحلى الإجمالى دون استثمارات تذكر.

انتهى التعليقان الأول والثانى. كلاهما يصلح لفتح حوار. مرحباً بالتعليقات.

newton_almasry@yahoo.com