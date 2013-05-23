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مقتل قائد تنظيم “أنصار السنة” بالعراق

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مقتل قائد تنظيم “أنصار السنة” بالعراق مقتل قائد تنظيم “أنصار السنة” بالعراق

أعلن محافظ كركوك، نجم الدين عمر، أن قوات الشرطة وبالاشتراك مع الأمن الكردي تمكنت خلال عملية أمنية نفذتها وسط المدينة شمالي العراق مساء الأربعاء من قتل القائد العسكري لتنظيم أنصار السنة الملقب بـ”أبو نصيف” وأحد مساعديه.

وأضاف: “العملية أسفرت أيضا عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة والمسؤول عن الهجمات الأخيرة، التي شنها التنظيم مؤخرا في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين”.

وأوضح محافظ كركوك أنه قتل خلال العملية شخصان واعتقل ثالث يحملون الجنسيات السورية والسعودية والايرانية بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وكشف عمر عن أن التحقيقات التي قامت بها شرطة كركوك أظهرت أن الانتحاري الذي استهدف مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك مطلع الشهر الجاري كان يحمل الجنسية الشيشانية.

وأوضح عمر أن المحلية في كركوك أمهلت الوافدين إلى المحافظة من بقية المحافظات من الذين لا يملكون أوراقا قانونية بمغادرتها أو مواجهة الاعتقال، لافتا إلى أن هذا القرار يشمل الأحياء والنواحي التابعة لمحافظة كركوك وسيدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي تبلغ ثلاثة أيام.

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