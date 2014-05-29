«عباس» يكلف رئيس وزرائه بتشكيل حكومة التوافق الجديدة

كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، رئيس وزرائه، رامي الحمد الله، بتشكيل حكومة التوافق الجديدة التي اتفق على تشكيلها فصيلا «فتح» و«حماس».

ويأتي هذا الإعلان قبيل انتهاء مهلة مدتها 5 أسابيع حددها الطرفان في إعلان المصالحة الذي أبرم، 23 أبريل الماضي، لكن فيما قد يكون مؤشرا على استمرار خلافات لم ينشر الجانبان قائمة بأسماء وزراء الحكومة التي ستؤلف من خبراء مستقلين.

وفي احتفال جرى الترتيب له على عجل قال «عباس» وإلى جانبه رئيس الوزراء إنه تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة معربا عن أمنياته له بالنجاح والتوفيق «في هذه المهمة الصعبة».