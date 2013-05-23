تظاهر للمعلمين الفائزين بمسابقة المؤقتين بالمنوفية للتباطئ في تعينهم

تظاهر العشرات من الفائزين فى مسابقة المعلمين المتعاقدين بمحافظة المنوفية امام المديرية المالية بالمنوفية بعد التباطؤ فى تعينهم من قبل مديرية المالية والتربية والتعليم .

حيث قام العشرات من المعلمين الفائزين فى المسابقة بالتوجة الى مبنى مديرية المالية اليوم وطالبوا بمقابلة مدير المديرية الا انة رفض مقابلتهم وقام بالاتصال بقوات الامن واغلق ابواب المديرية امامهم .

فيما يقول “محمد هلال ” احد المعلمين الفائزين : ان المسابقة التى كانت التربية والتعليم قد اعلنت عنها كانت فى شهر 9 من العام الماضى وان النتيجة ظهرت منذ فترة طويلة ولا نعرف حتى الان لماذا لا يتم التعيين لنا رغم فوزنا .

واضاف هلال انهم توجهوا الى التربية والتعليم وقابلوا المسؤلين هناك فارلاسلوهم الى رئاسة الوزراء التى اكدت لهم ان حل المشكلة فى وزارة المالية مما دفعهم الى القدوم الى مديرية المالية بالمنوفية لمقابلة وكيل الوزارة ولكنة رفض مقابلتنا .