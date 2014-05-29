السلطات الإسرائيلية تعثر على «ختم رصاص» يعود لفترة الحروب الصليبية بقرية عربية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف «ختم رصاص» عمره 800 عام، يعود لفترة الحروب الصليبية في قرية عربية بالقدس المحتلة.

ووجد على أحد وجهي الختم رسمًا لوجه القديس ساباس، حيث كان يستخدم في التوقيع على الرسائل خلال الحروب الصليبية، مكتوبًا عليه باللغة اليونانية، حسبما ذكرت صحيفتي «هآرتس» الإسرائيلية و«ديلي ميل» البريطانية.

والقديس «ساباس» يعد أحد القيادات والشخصيا المسيحية المؤثرة في القدس خلال العصر البيزنطي، وأسس عددًا من الأديرة في القدس، أعظمها دير حمل اسمه.

وبدأت أعمال الحفريات في قرية «حوربات ميزمل» العربية منذ عام 2012.

مكان الحفريات