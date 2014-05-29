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توريس: أصعب لحظات حياتي حين أخطرت جيرارد أنني سأترك ليفربول

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توريس: أصعب لحظات حياتي حين أخطرت جيرارد أنني سأترك ليفربول توريس: أصعب لحظات حياتي حين أخطرت جيرارد أنني سأترك ليفربول

اعترف الإسباني فرناندو توريس بأنه كان يشعر بأنه ملك متوج في صفوف ليفربول منذ انضمامه للفريق الأحمر قادماً من أتليتيكو مدريد عام 2007.

وانتقل توريس من ليفربول إلى تشيلسي في يناير 2011 مقابل 50 مليون جنيه استرليني، لكنه فشل في تكرار تألقه مع الريدز الذي شهد تسجيله لـ81 هدفاً في ثلاثة مواسم ونصف.

وقال توريس لمجلة So Foot الفرنسية أنه عانى لاستعادة مستواه الذي ظهر به مع ليفربول، معترفاً بأن مغادرته لملعب أنفيلد كان قراراً في غاية الصعوبة، خاصة بالنظر لعلاقته بقائد ليفربول ستيفن جيرارد.

وأضاف اللاعب الملقب بالنينيو "فعلت كل شيء في ليفربول إلا الفوز بالألقاب. كنت أسعر أنني ملك متوج. الفريق كان يمر بفترة انتقالية وكنت أرغب في الفوز بالبطولات، لذلك قبلت عرض تشيلسي".

ووصف توريس قائده السابق جيرارد بأنه كان أفضل زميل له في حياته، مضيفاً "حينما أخبرت جيرارد أنني سأقبل عرض تشيلسي شعرت وكأنني أصبته بالدمار. كانت هذه أصعب لحظة في مشواري. جيرارد هو أفضل لاعب لعبت بجواره ولا أعتقد أنني سأجد له مثيلاً. كنا وكأننا خلقنا لنلعب سوياً".

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