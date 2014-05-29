دي خيا: حاولت اقناع فابريجاس بمانشستر

أكد حارس مرمي مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا ديفيد دي خيا بأنه حاول اقناع مواطنه سيسك فابريجاس بالانضمام إلى يونايتد ولكن الأخير رفض.

فابريجاس التى أزدادت تقارير تُفيد برحيلة عن برشلونة، يرتبط بعلاقة وطيدة مع الفرنسي ارسين فينجر المدير الفني لأرسنال بالأضافة لامتلاك المدفعجية أفضلية استعادة الأسباني وفقا لنود عقد بيعه لبرشلونة.

وأوضح دي خيا في تصريحات ابرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن سيسك أخبره بأنه سعيد في برشلونة، فكتالونيا منزلة.

وأضاف: "حاولت أقناعه بالأنضمام إلينا في مانشستر، ولكن الأمر يبدو صعبة".

ونال دي خيا جائزة أفضل لاعب في مانشستر عن الموسم الماضي، موسم شهد تراجع كبير ليونايتد أدى إلى إقالة مويس وتعيين جيجز لنهاية الموسم.

وأعلن مانشستر في وقت سابق عن تولي الهولندي فان جال تدريب الفريق عقب نهاية مشواره مع منتخب هولندا في كأس العالم 2014.