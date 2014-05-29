أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دي خيا: حاولت اقناع فابريجاس بمانشستر

Google+ Print
دي خيا: حاولت اقناع فابريجاس بمانشستر دي خيا: حاولت اقناع فابريجاس بمانشستر

أكد حارس مرمي مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا ديفيد دي خيا بأنه حاول اقناع مواطنه سيسك فابريجاس بالانضمام إلى يونايتد ولكن الأخير رفض.

فابريجاس التى أزدادت تقارير تُفيد برحيلة عن برشلونة، يرتبط بعلاقة وطيدة مع الفرنسي ارسين فينجر المدير الفني لأرسنال بالأضافة لامتلاك المدفعجية أفضلية استعادة الأسباني وفقا لنود عقد بيعه لبرشلونة.

وأوضح دي خيا في تصريحات ابرزتها سكاي سبورتس البريطانية أن سيسك أخبره بأنه سعيد في برشلونة، فكتالونيا منزلة.

وأضاف: "حاولت أقناعه بالأنضمام إلينا في مانشستر، ولكن الأمر يبدو صعبة".

ونال دي خيا جائزة أفضل لاعب في مانشستر عن الموسم الماضي، موسم شهد تراجع كبير ليونايتد أدى إلى إقالة مويس وتعيين جيجز لنهاية الموسم.

وأعلن مانشستر في وقت سابق عن تولي الهولندي فان جال تدريب الفريق عقب نهاية مشواره مع منتخب هولندا في كأس العالم 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه