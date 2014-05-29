النيابة تأمر بحبس مراسلة قناة “الجزيرة مباشر مصر ” 15 يوما ببورسعيد

أمرت النيابة العامة ببرسهعيد بحبس المدعوة / رشا السيد جعفر – مراسلة الجزيرة مباشر في بورسعيد خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق بتهمه التعاون مع “قناة الجزيرة مباشر” مصر مقابل مبلغ مالى من “الدولار” و تصوير وبث اشاعات واخبار مغرضة عن مصر وشعبها .

> كانت مدريرية أمن بورسعيد تتبع الترددات التي تبثها لقناة الجزيزة و تحديد المكان الذي تنشر مه مقاطع الفيديو و الاخبار عن بورسعيد.

قد تمكنت مديرية الامن امس من ضبط المذكورة داخل احد الشقق السكنية بمنطقة ال5000 وحدة دائرة قسم الزهور اثناء قيامها ببث بعض مقاطع الفيديو لقناة “الجزيرة مباشر مصر ” .. كما ضبط بحوزتها كمية من المطبوعات عليها علامة رابعة و بعضها محرض ضد القوات المسلحة .