احتراق 17منزل ونفوق 21 رأس ماشية فى حريقين بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريقين منفصلين احدهما بمركز البلينا ونتج عنه احتراق 13 منزل ونفوق 17 حيوان و الحريق الاخر بمركز طهطا حيث نشب الحريق بعدد 4 منازل ونفوق 6 حيوانات.

وتبين من خلال التحريات أن الحريق الأول نشب بناحية برخيل بمركز البلينا بعدد 13 منزل وبدأ الحريق بمنزل ملك عاطف محمد أحمد 50 سنة مزارع، وامتدت النيران إلى 12 منزلاً مجاوراً بفعل سرعة الرياح ووجود كميات كبيرة من البوص أعلي أسطح المنازل ملك كلا من :- جابر محمد ماجد 61 سنة عامل، وعبد الناصر السيد محمد 55 سنة مزارع، ولواحظ محمد رزق 60 سنة ربة منزل، ومحمد شيبة الحمد 60 سنة، وشادية عوض علام 17 سنة ، وأنور فاضل خليفة 45 سنة عامل، وسهام سليم جاد الكريم 60 سنة ربة منزل، وسعودي أبو الفضل عبد الله 62 سنة مزارع، والبدري فوزي محمد 35 سنة عامل، وعبد الفضيل خليفة مرزوق 60 سنة عامل، وعدلي محمد مرزوق 60 سنة عامل، وجاد محمد مرزوق 65 سنة مزارع.

وأنحصرت التلفيات فى إحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والتبن والغلال بالإضافة إلى نفوق عدد 17 حيوان وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وكان الحريق الثاني بناحية الصوامعه غرب بمركز طهطا وتم السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق نشب بمنزل ملك/ جابر أبو زيد 73 سنة بالمعاش وإمتد لعدد 3 منازل مجاور ملك كلا من :- جمالات محمد 50 ستة ربة منزل ، محمد أحمد 45 سنة عامل ، محمد أحمد 55 سنة عامل ، وأنحصرت التلفيات فى إحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والتبن والأخشاب بالإضافة إلى نفوق عدد 6 حيوانات وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .