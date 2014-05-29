«آبل» تستحوذ على شركة «بيتس إليكترونكس» مقابل 3 مليارات دولار

أكدت شركة “آبل” أنها سوف تستحوذ على شركة “بيتس إليكترونكس” لصناعة سماعات الرأس وخدمات بث الموسيقى مقابل مبلغ 3 مليارات دولار.

وسوف ينضم إلى الشركة جيمي لوفين و دي أر دري، كجزء من صفقة الاستحواذ التي تعد الأكبر بالنسبة لشركة آبل، كما ذكر موقع «بى بى سى عربى».

وقال تيم كوك، رئيس شركة آبل، إن الصفقة ستسمح للشركة “بمواصلة إبداع منتجات وخدمات موسيقية تتسم بالابتكار.”

وقالت آبل في بيان لها إنها ستدفع مبدئيا 2.6 مليار دولار لشركة بيتس، فيما سيبقى باقي المبلغ والبالغ 400 مليون دولار “في عهدتها”.

وتأسست شركة بيتس عام 2008 بمعرفة المنتج الموسيقي جيمي لوفين ونجم الهيب هوب المعروف باسم دي أر دري، واشتهرت على مدى السنوات الأخيرة بصناعة سماعات الرأس.

كما دشنت الشركة في وقت سابق من العام الجاري خدمة لبث الموسيقى مقابل اشتراكات مدفوعة.

وتملك آبل متجر “آي تيونز”، أكبر خدمة لتحميل الأغنيات في العالم، كما أطلقت العام الماضي خدمة “آي تيونز راديو”.

وعلى الرغم من هذه الريادة، تواجه الشركة منافسة متزايدة من جانب عدد من الخدمات المدفوعة ، مثل “سبوتيفاي” و”باندورا” و”رديو”.

ولدى خدمة بيتس الموسيقية نحو 250 ألف مشترك فقط مقارنة بعشرة ملايين مشترك لدى شركة سبوتيفاي.