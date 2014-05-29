أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“يانوكوفيتش” يحمل كييف والغرب مسؤولية إراقة الدماء بجنوب شرق أوكرانيا

Google+ Print
“يانوكوفيتش” يحمل كييف والغرب مسؤولية إراقة الدماء بجنوب شرق أوكرانيا “يانوكوفيتش” يحمل كييف والغرب مسؤولية إراقة الدماء بجنوب شرق أوكرانيا

فيكتور يانوكوفيتش

حمل الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش ، سلطات كييف والغرب مسؤولية إراقة الدماء في جنوب شرق أوكرانيا.

واتهم يانوكوفيتش في البيان الصادر له والذى أوردته قناة روسيا اليوم ، اليوم  الخميس،  السلطات الجديدة في كييف بإعطاء “أوامر إجرامية لقتل المواطنين بإستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والمنظومات الصاروخية ومدافع الهاون”، مشيرا إلى أن المواطنين الأوكرانيين يموتون بموافقة بعض قادة الدول الديمقراطية الذين بدأوا مباحثات حول توريدات السلاح إلى كييف بدلا من إدانة ممارستها للعنف

ودعا يانوكوفيتش ، السلطات في كييف إلى وقف العنف الذي لم يتوقف بعد انتخابات رئاسة البلاد الماضية ، واصفا مواصلة كييف عمليتها التنكيلية في جنوب شرق البلاد بعد الانتخابات “بالإشارة السيئة جدا”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا