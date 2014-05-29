“يانوكوفيتش” يحمل كييف والغرب مسؤولية إراقة الدماء بجنوب شرق أوكرانيا

حمل الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش ، سلطات كييف والغرب مسؤولية إراقة الدماء في جنوب شرق أوكرانيا.

واتهم يانوكوفيتش في البيان الصادر له والذى أوردته قناة روسيا اليوم ، اليوم الخميس، السلطات الجديدة في كييف بإعطاء “أوامر إجرامية لقتل المواطنين بإستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والمنظومات الصاروخية ومدافع الهاون”، مشيرا إلى أن المواطنين الأوكرانيين يموتون بموافقة بعض قادة الدول الديمقراطية الذين بدأوا مباحثات حول توريدات السلاح إلى كييف بدلا من إدانة ممارستها للعنف

ودعا يانوكوفيتش ، السلطات في كييف إلى وقف العنف الذي لم يتوقف بعد انتخابات رئاسة البلاد الماضية ، واصفا مواصلة كييف عمليتها التنكيلية في جنوب شرق البلاد بعد الانتخابات “بالإشارة السيئة جدا”.

أ ش أ