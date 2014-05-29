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وزيرة الإعلام تصدر حركة ترقيات جديدة بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون

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وزيرة الإعلام تصدر حركة ترقيات جديدة بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وزيرة الإعلام تصدر حركة ترقيات جديدة بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون

أصدرت وزير الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، اليوم الخميس، حركة ترقيات جديدة بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وضمت الحركة تعيين حسين كمال عبد القادر زين رئيسا لقطاع قنوات النيل المتخصصة، عبد الفتاح حسن عبد الفتاح مستشار ( أ )، وتعيين سيد فؤاد محمد الجناري رئيسا لقناة نايل سينما، وأسامة عبد العزيز السيد البهنسي نائبا لرئيس القطاع للقنوات والمتابعة، فريدة أحمد حمدي مكاوي مستشار ( ب ).

كما ضم القرار تعيين طلعت سعيد كامل البكل نائبا لرئيس القطاع للشئون التجارية، أماني عبد العال محمد عبد العال رئيس الإدارة المركزية للإعلانات، علاء صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن المركزية، عبد النبى فكرى غنيمي مستشار ( ب )، طارق سيد احمد مبروك مستشار ( ب ).

وضم القرار أيضا تعيين أحمد عبد المنعم مصطفى صقر نائب رئيس قطاع الإنتاج، عزت محمد محمد موسى نائب رئيس الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة.

أ ش أ

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