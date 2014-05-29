' معروف يوسف لائق طبيا للانضمام للأهلي '

استلم إيهاب علي طبيب الأهلي التقرير الطبي الخاص بمعروف يوسف جناح اتحاد الشرطة بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي بمعرفة مسؤولي القلعة الحمراء.

وكان معروف قد خضع للكشف الطبي بالأهلي قبل أن يوقع للزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب علي لـFilGoal.com الخميس: "حصلنا على التقرير الطبي الخاص بمعروف يوسف، وسأسلمه للجنة الكرة لتحديد إمكانية التعاقد معه".

وأضاف "قرار التعاقد مع اللاعب يخص لجنة الكرة.. وقد اتخذنا خطوة خضوعه للكشف الطبي بناء على طلب مسؤولي التعاقدات".

يذكر أن اتحاد الشرطة قد أجل قرار بيع لاعبيه لأي نادي حتى حسم الموقف بالتأهل للدورة الرباعية من عدمها بمواجهة الزمالك يوم 14 يونيو.