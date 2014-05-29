الأهلي: لا نسعى لـ ' شو إعلامي ' .. والمفاجآت ستعلن في الوقت المناسب

طمأن محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي جمهور ناديه بشأن التعاقدات الجديدة وتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com يوم الخميس: "في الأهلي لدينا مبدأين أساسيين في التعاقدات، أننا لا نعلن عن صفقات إلا عندما تنتهي".

وتابع "ولا نتعاقد إلا مع اللاعب الذي نحتاجه".

وكان الأهلي قد أعلن عن إتمام تعاقده بإسلام رشدي لاعب المنيا، فيما ربطته تقارير بعدد كبير من الأسماء.

وأضاف "لا نسعى وراء الشو الإعلامي، وأؤكد لجمهور الأهلي أن هناك مفاجآت كبرى، ولكن ستعلن في الوقت المناسب".

نفوس حاقدة

وفي سياق أخر، نفى محمد عبد الوهاب عضو المجلس جملة وتفصيلا الأنباء التي أثيرت على بعض المواقع الالتكرونية بوجود نية لاستقالته.

وأشار "كل الأنباء عن وجود خلافات في مجلس إدارة الأهلي عار تماما من الصحة.. المجلس متعاون وبدون مشاكل".

وتابع عضو مجلس الإدارة "هناك نفوس حاقدة تثير الأقاويل، لأن أول مرة في تاريخ الأهلي تنجح قائمة كاملة بجميع أفرادها باكتساح".

وكانت قائمة محمود طاهر رئيس النادي الأهلي قد فازت باكتساح أمام قائمة نظيره إبراهيم المعلم.

وأتم حديثه لـFilGoal.com "الأعضاء والجماهير سيرون في الفترة المقبلة ما يؤكد ثقتهم فينا".