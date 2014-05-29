قالوا .. مرتضى منصور في 60 يوما

قد يحتاج أي مسؤول إلى وقت طويل لإظهار توجهاته أو إثبات جدارته أو حتى الدخول في صدامات، إلا مرتضى منصور.

رئيس الزمالك أتم شهرين في منصبه الجديد بعدما تولى رئاسة الزمالك في الـ29 من مارس الماضي وخلال الـ60 يوما كان بطلا لأبرز الأحداث والتصريحات الكروية في مصر.

ويقدم FilGoal.com أشهر 20 تصريحا أطلقهم مرتضى منصور في أول 60 يوما من فترة ولايته الثانية للزمالك.

هتنضم بالعافية

"نحترم كل الأندية ولا نتفاوض مع أي لاعب إلا عن طريق ناديه" .. مرتضى في أول تصريحاته قبل بداية سوق الانتقالات.

"لا نفاوض لاعب لا يريدنا ولا لمجرد أن المنافس يريده، أرفض المزايدات بين الأندية" .. الثبات على المبدأ من أهم صفات الرئيس الشرعي للزمالك.

"هبطل إسلام رشدي كرة" .. مرتضى يهدد ويتوعد لاعب لمجرد أنه رفض الانضمام لفريقه وفضل الأهلي!

"وقعنا مع كل اللاعبين الذين فاوضهم الأهلي"!!! يبدو أن الموضوع لم يعد باهتمامات فريقه .. ولكن بالعند.

ميدو رئيس جمهورية

"ميدو رئيس جمهورية الكرة في الزمالك".. هكذا بدأ مشوار التعاون بين مرتضى وميدو.

"قلت لميدو ابعد عن تويتر والكلام الفاضي ده"... طبعا مرتضى يهاجم وسائل ميدو في التعبير .. مش رأيه نفسه.

"ميدو لو رحل من الزمالك هيقعد في البيت ومش هيلاقي فريق يدربه" .. رئيس النادي يهاجم المدير الفني بعد تلويحه بالاستقالة عبر تويتر.

"تصريحات ميدو عن لاعبي المنيا غير مسؤولة" .. مرتضى يهاجم المدير الفني لفريقه على تقييمه للاعبين لا يريد ضمهم.

"هناك لاعب لا يمرر الكرة لزملاءه وسنعاقبه"... رئيس النادي لا يتدخل في اختصاصات المدرب مطلقا!!

"يجب أن يحترم ميدو منافسيه، بني سويف مثله مثل الأهلي والزمالك" ... رئيس الزمالك معروف بأخلاقه الحميدة واحترامه للمنافسين.

البلطجي والبودي جارد

"سعفان الصغير ده بلطجي، لو لم يشطب هننسحب من الدوري" لماذا ليس من حق ميدو الرد ومن حق رئيس النادي الإساءة؟

"رئيس الأهلي يحب (المنظرة) ونرفض أن يتعالى علينا" مرتضى يهاجم محمود طاهر رئيس الأهلي بسبب رفضه لقرارات لجنة الأندية التي يرأسها.

"آخر صفقاتنا ستكون ضم محمود طاهر" .. الاحترام ميزة المستشار.

"مدرب وادي دجلة (بودي جارد) في كباريه" .. مرتضى يسخر من شكل مدرب وادي دجلة .. بس ميدو غلطان.

"لو ملمتش نفسك يا حضري هجبلك فيديوهاتك وأنت بترقص مع مراتك"... في الحقيقة لا أعرف ما هو العيب في أن يرقص أحدا مع زوجته؟؟!

"الحضري بيستخدم الجن والعفاريت لحماية مرماه" ... الأطرف أنه هاجم المراسل عندما علق "نتكلم جد بقى؟"

ناظر الكرة المصرية

"مباراة بتروجيت حضرها 2000 مشجع" ... رغم أن مقصورة استاد الجيش بالسويس تتسع لـ300 شخصا فقط.

"مش مهم نقط بتروجيت ولا الحرس، الزمالك هيصعد من غير مساعدة"... أمال الـ2000 مشجع راحوا فين؟؟؟

"جمال علام راجل صعيدي محترم، واتحاد الكرة به قيادات ناجحة"

"اتحاد الكرة ده مزور، ورحمة أمي لحلكم من مناصبكم" .. مرتضى بعد قبل وبعد رفض اتحاد الكرة توصيات لجنة الأندية.

"توصيات لجنة الأندية إلزامية، سنلغي الهبوط والدورة الرباعية من دورين"...والأيام بيننا.