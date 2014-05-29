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تجاهل كندة علوش في أفيش "دلع البنات"

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تجاهل كندة علوش في أفيش "دلع البنات" تجاهل كندة علوش في أفيش "دلع البنات"

الجمعة 30-05-2014 06:39

تجاهل محمود شميس منتج مسلسل "دلع البنات"، الذي تقوم ببطولته مي عز الدين وكندة علوش، وضع صورة لكندة على أفيش المسلسل، برغم أنّ علوش تشارك كبطلة رئيسيّة أمام مي، وبالرغم من حالة الغضب التّي سيطرت على كندة بعد معرفتها بالأمر، وإن لم تتحدّث مع المنتج نهائياً. وقالت إنّ الجّمهور سيكون الحكم على المسلسل، وسيكشف البطلة الحقيقية، وتابعت: "لا يشغلني موضوع البرومو والأفيش، لأنني أسعى لتقديم شخصيات قوّية موجودة بالفعل، بصرف النّظر عمّا إذا كانت الشّخصية تتصدّر الأفيش أو لا، لأن الأفيش يموت ويبقى الدّور ومدى تأثيره".

ويُشارك في بطولة المسلسل كلّ من: محمد عادل إمام، وسمير غانم، وهو من إخراج عادل.

 

 

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