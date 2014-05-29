غادة عبد الرّازق تفضّل المطربات العربيات لأداء جنريك أعمالها

بعدما سبق للفنّانة غادة عبد الرازق استعانتها بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم في غناء جنريك مسلسلها "سماره"، استعانت بـإليسا لغناء جنريك مسلسل "مع سبق الإصرار"، وغنّت المغربية جنات جنريك مسلسلها "زهرة وأزواجها الخمسة"، وها هي تختار النّجمة السّورية أصالة هذا العام لتغنّي لها جنريك المقدّمة والنهاية، في مسلسلها الجاري تصويره حالياً "السيدة الأولى"، فيما يقوم بتلحين الأغنية الملّحن المصّري محمد رحيم.

وقد أشارت مصادر مقرّبة من غادة عبد الرازق لـ"سيدتي نت" إلى أنّها هي التّي اختارت أصالة بنفسها لغناء التتر وليس المخرج، فيما اتفق زوج أصالة المخرج طارق العريان على التّفاصيل المادية مع الجهة المنتجة للمسلسل.

وأوضحت المصادر أنّ اختيار غادة لأصالة بشكل خاصّ جاء لأنّ المسلسل يرصد قصّّة سيّدة تتميز بشخصيتها القوّية للغاية، وهو ما استدعى صوتاً قوياً يُحاكي قصّة العمل، وهو ما تفضّله غادة بشكل عام.

مسلسل "السّيدة الأولى" يُشارك في بطولته، إلى جانب غادة عبد الرازق كلّ من الفنانين ممدوح عبد العليم العائد إلى الشاشة الصغيرة، بعد غياب سبعة أعوام، وعبير صبري، وباسل خياط. والقصّة من تأليف عمرو الشّامي، وياسر عبد المجيد، ومن إخراج محمد بكير.

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