أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ليدي غاغا تعاني من إلتهاب رئوي حاد

Google+ Print

الخميس 29-05-2014 23:00

قامت النجمة Lady Gaga بإلغاء إثنين من حفلاتها ضمن الجولة العالمية التي تقوم بها تحت عنوان ArtRave: The Artpop Ball.

الحفل الأول كان من المقرر أن تحييه مساء الأربعاء في Seattle's Key Arena بسياتل، أما الحفل الثاني فكانت ستحييه مساء الجمعة في Rogers Arena بكندا.

وعن سبب إلغاء الحفلتين، كشفت Lady Gaga أنها تعاني من إلتهاب رئوي حاد مما أثّر على صوتها بشكل كبير، كما إعتذرت من جمهورها ووعدته أن تعود مباشرة فور تحسّن حالتها الصحية.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي