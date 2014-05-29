ليدي غاغا تعاني من إلتهاب رئوي حاد

قامت النجمة Lady Gaga بإلغاء إثنين من حفلاتها ضمن الجولة العالمية التي تقوم بها تحت عنوان ArtRave: The Artpop Ball.

الحفل الأول كان من المقرر أن تحييه مساء الأربعاء في Seattle's Key Arena بسياتل، أما الحفل الثاني فكانت ستحييه مساء الجمعة في Rogers Arena بكندا.

وعن سبب إلغاء الحفلتين، كشفت Lady Gaga أنها تعاني من إلتهاب رئوي حاد مما أثّر على صوتها بشكل كبير، كما إعتذرت من جمهورها ووعدته أن تعود مباشرة فور تحسّن حالتها الصحية.