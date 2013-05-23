البترول تنفى تحديد كميات توزيع السولار والبنزين وجارٍ حصر الاستهلاك

نفى وزير البترول المهندس شريف هدارة، تحديد كميات البنزين والسولار التى سيتم توزيعهم على المواطنين من خلال الكوبونات، لافتا إلى أنه جارٍ جمع كافة البيانات حول استهلاكات كل سيارة على حدة، وحصر أعداد السيارات العاملة بالبنزين والسولار.

وأكد هدارة أن المرحلة الحالية التى نمر بها تتطلب التركيز على رفع كفاءة وتطوير معامل تكرير البترول حتى تزيد طاقتها الإنتاجية مع رفع جودة المنتج النهائى من البنزين والسولار، والعمل على زيادة الإنتاج من خلال تطبيق تكنولوجيا لتعظيم زيادة الإنتاج للأقصى معدلاته، والاعتماد على المصادر غير تقليدية منها الغاز الصخرى، والزيت الصخرى.

وأضاف الوزير أن زيادة إنتاجية آبار البترول وزيادة الاحتياطى من المواد الخام على رأس اهتماماته، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على عمل دورات تدريبية للعمالة فى قطاع البترول مع تنظيم البعثات التدريبية حتى يتسنى للعامل المصرى متابعة أحدث تكنولوجيا صناعة البترول خاصة أن هؤلاء العاملين هم الركيزة والسند الحقيقى للقطاع.