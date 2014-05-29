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هند صبري : “إمبراطورية مين” كوميديا تسخر من الواقع التراجيدي الحالي

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هند صبري : “إمبراطورية مين” كوميديا تسخر من الواقع التراجيدي الحالي هند صبري : “إمبراطورية مين” كوميديا تسخر من الواقع التراجيدي الحالي

 

هند صبري

انتهت النجمة هند صبري من تصوير 70% من مشاهد المسلسل الساخر الجديد إمبراطورية مين؟، والذي من المخطط عرضه في شهر رمضان، حيث يتنقل التصوير الخارجي بالمسلسل بين أكثر من 60 موقعاً داخل وخارجها.

هند صبري هي صاحبة فكرة مسلسل إمبراطورية مين؟ الذي يقدم مزيجاً بين الكوميديا والتراجيديا، وتقوم بإخراجه مريم أبو عوف، وهو من تأليف غادة عبد العال التي تعاونت مع هند صبري سابقاً في المسلسل الكوميدي عايزة أتجوز، ويشارك في بطولة المسلسل محمد شاهين، سلوى خطاب وعزت أبو عوف، بالإضافة إلى الممثلة الكوميدية بدرية طلبة.

وعلقت هند صبري على السخرية من الأوضاع الحالية التي تناولتها فكرة المسلسل “لا يمكننا إغفال التغيرات الجذرية التي حدثت على مدار السنوات الثلاث الماضية، ولن يتقبل الناس هذه التغيرات إلا إذا ضحكوا عليها، فالضحك هو أسرع وسيلة للاتحاد، ونحن نحتاج جدياً إلى أن نتوحد في طريقنا بدون أي تفرقة أو انقسامات”.

ويحكي المسلسل مواقف تمر بها أسرة أميرة (هند صبري) التي عادت لتوها إلى مصر، ويكون محور هذه المواقف التغيرات السياسية والاجتماعية التي حدثت في المجتمع المصري طوال السنوات القليلة الماضية، وتتكون أسرة أميرة من الأب (عزت أبو عوف)، الأم (سلوى خطاب)، الزوج (محمد شاهين)، شقيق الزوج (محمد ممدوح)، وزوجته (رزان جمال).

ويشهد إمبراطورية مين؟ حضور العديد من ضيوف الشرف طوال حلقات المسلسل مثل الفنان الراحل حسين الإمام، يسرا، هاني رمزي، محمد فراج وغيرهم، وقد تم إطلاق الإعلان التشويقي القصير للمسلسل مطلع الشهر الحالي.

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