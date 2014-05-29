الأمم المتحدة تفتح مكتبا بكوريا الجنوبية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الشمال

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الأمم المتحدة تخطط لفتح مكتب ميداني في سول هذا العام لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية .

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن الوزارة أكدت قبولها طلبا من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب في كوريا الجنوبية .

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الأمم المتحدة اختارت كوريا الجنوبية بعد أن التمست موافقة الدول الأعضاء الأخرى ، ووقع الاختيار على كوريا الجنوبية نظرا لقربها الجغرافي واللغة المشتركة ودرجة السهولة في الوصول إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في نظيرتها الشمالية .

وتعد هذه الخطوة جزء من جهود الهيئة الدولية لتسليط الضوء على سجلات كوريا الشمالية المروعة في مجال حقوق الإنسان .

فبعد التحقيق لمدة عام، نشرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقريرا شهر مارس الماضي تتهم فيه كوريا الشمالية بارتكاب ” انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن جرائم قادة كوريا الشمالية ضد الإنسانية ينبغي أن يتم معالجتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

واقترحت اللجنة أيضا إنشاء مكتب لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ورفع مستوى الوعي العام حول هذه القضية.

وقال المسؤول إن المكتب سيضم خمسة أو ستة مسؤولين و سيعمل ضمن الميزانية التي خصصتها الأمم المتحدة، مضيفا أن الصين وروسيا لا تعارضان قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإنشاء مكتب في كوريا الجنوبية.

ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا بتحرك الأمم المتحدة وقال رئيسها هيون بيونغ تشول: ” نأمل أن يساعد افتتاح المكتب على رفع مستوى الوعي حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ويمهد الطريق لتحسين الوضع ” .

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