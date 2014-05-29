“كيري” يهنئ ميشال سليمان لنجاحه في حماية سيادة لبنان خلال ولايته

تلقى الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان ، اتصالا هاتفيا ، اليوم الخمس، من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هنأه خلاله على “الجهود التي بذلها في خلال ولايته لحماية سيادة لبنان واستقلاله والحفاظ علىالوحدة الوطنية والاستقرار ، على رغم الاضطراب والعنف المنتشر في الجوار”.

وجدد كيري “دعم بلاده للاستقرار وتأييدها ل “إعلان بعبدا” الذي يشكل ركيزة للاستقرار في المستقبل” ، كما شدد على أهمية السرعة في انتخاب رئيس للجمهورية” ، لافتا إلى استمرار تعاون بلاده مع المسؤولين والمؤسسات الدستورية اللبنانية.

وشكر الرئيس سليمان للوزير كيري إتصاله ودعم بلاده المستمر للبنان ، وحمله تحياته إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، ولفت مجددا إلى أهمية اهتمام بلاده بالعبء الذي يشكله النزوح السوري إلى لبنان وصعوبة احتمال الوضع مع المساعدات فكيف الحال من دون مساعدات لمواجهة هذه المسألة”.

أ ش أ