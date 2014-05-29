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“كيري” يهنئ ميشال سليمان لنجاحه في حماية سيادة لبنان خلال ولايته

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“كيري” يهنئ ميشال سليمان لنجاحه في حماية سيادة لبنان خلال ولايته “كيري” يهنئ ميشال سليمان لنجاحه في حماية سيادة لبنان خلال ولايته

جون كيرى وزير الخارجية الامريكى

تلقى الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان ، اتصالا هاتفيا ، اليوم الخمس، من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هنأه خلاله على “الجهود التي بذلها في خلال ولايته لحماية سيادة لبنان واستقلاله والحفاظ علىالوحدة الوطنية والاستقرار ، على رغم الاضطراب والعنف المنتشر في الجوار”.

وجدد كيري “دعم بلاده للاستقرار وتأييدها ل “إعلان بعبدا” الذي يشكل ركيزة للاستقرار في المستقبل” ، كما شدد على أهمية السرعة في انتخاب رئيس للجمهورية” ، لافتا إلى استمرار تعاون بلاده مع المسؤولين والمؤسسات الدستورية اللبنانية.

وشكر الرئيس سليمان للوزير كيري إتصاله ودعم بلاده المستمر للبنان ، وحمله تحياته إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، ولفت مجددا إلى أهمية اهتمام بلاده بالعبء الذي يشكله النزوح السوري إلى لبنان وصعوبة احتمال الوضع مع المساعدات فكيف الحال من دون مساعدات لمواجهة هذه المسألة”.

أ ش أ

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