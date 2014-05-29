وزير الزراعة يتفقد حديقة الحيوان بالجيزة للوقوف على خسائر حريق اندلع مساء أمس

تفقد الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حديقة الحيوان بالجيزة، لتفقد آثار الحريق الذى شب بأحد أجزاء الحديقة، والوقوف على طبيعة الخسائر التى سببتها الحريق على أرض الواقع.

وأشاد أبوحديد بالدور الذى قام به العاملون بالحديقة ومجهودات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى انقاذ الحادث قبل تفاقم الحريق، عن طريق سيارات الاسعاف التى تم مد الحديقة بها بشكل دائم لتجنب وقوع أية حوادث أو مشكلات، مشيراً الى انه لم يحدث أية خسائر فى الأرواح أو الحيوانات، وهناك عدد من أشجار النخيل هى التى تأثرت، بشكل محدود، وهو الامر الذى يمكن تعويضه بسهولة.

وقال وزير الزراعة أنه بالرغم من ان ادارة الحديقة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، كانت قد قطعت شوطاً كبيراً فى تطوير وتنظيم الحديقة، فى الفترة البسيطة الماضية، الا انها لازالت فى حاجة ماسة للتطوير ، مشيراً الى ضرورة التركيز على نظافة الحديقة، وخاصة تطهير البحيرات الصناعية بها وإزالة المخلفات العالقة بها، وإعادتها إلى وجهها الحضاري.

وأكد الوزير على ضرورة التركيز على تأمين الحديقة بشكل كامل، مشيراً الى ان تنظيف الحديقة من أوراق الأشجار الموجودة بها على الاراض امر من شانه أن يسهل التحكم فى الحريق.

كما تفقد الوزير المتحف الحيواني الجديد، للوقوف على اعمال الانشاءات التى تجري به، حيث من المقرر ان تنتهى تلك الأعمال ويكون جاهزاً للافتتاح فى النصف الثانى من يونيو القادم، حيث يضم المتحف معرضاً للحيوانات المحنطة، والهياكل العظمية، وادوات لعرض دورة حياة الحيوانات، فى صورة فيديو، بالاضافة الى مجموعات مختلفة من الموميات الاثرية والتى يصل عمر بعضها الى 300 عام قبل الميلاد.

واكد ابوحديد انه يجري حالياً تعاون مشترك مع هيئة الآثار لترميم هياكل الحيوانات المحنطة بالحديقة ، وانه سيتم قريباً الانتهاء من أعمال تركيب ثلاثة طلمبات مياه جديدة لرفع مستوى ضخ المياه في البحيرات المنتشرة بالحديقة وتغيير المياه الراكدة بها منذ سنوات.

كما تفقد الوزير الجبلاية الملكية بالحديقة، والتى يرجع تاريخها الى عام 1886، والتى كانت المكان المفضل لملوك مصر خلال زياراتهم الدورية للحديقة، حيث اكد على ضرورة ترميمها، واعادة اليه صورته الطبيعية التى انشأ بها، ومكانته التاريخية، لافتاً الى ضرورة توفير جو مناسب لزوار الحديقة، وكافة سبل الراحة والتأمين والنظافة الممكنة.

والتقى ابوحديد وعدد من زوار الحديقة ليطمئن على احوال الحديقة منهم واستطلاع آرائهم حول مدى تطور الحديقة، والاستماع الى مشاكلهم ليطمئن على توافر سبل التأمين والترفيه والراحة بها، واكد لهم على ان الوزارة فى سعى دائم الى بذل المزيد من الجهد لتطوير الحديقة والوصول بها لتكون عنصر جذب عالمي ولقطاع السياحة الريفية فى مصر.

وتفقد وزير الزراعة ايضاً حديقة حيوان الطفل والتى تم تزوديها بنوعيات من الحيوانات الأليفة والغير برية، والتى تتناسب مع أعمال الأطفال، ليتمكنوا من التعرف عليها ، وقضاء اوقات جيدة دون خوف.

وتوجه ابوحديد الى مديرية الزراعة البجيزة لتفقد العمل بها، وخاصة بعد ورود انباء عن حريق محدود جداً قد شب بها، وايضاً للاستعماع الى مشاكل العاملين والموظفين بها، واكد على ضرورة اتباع نظم الأمان النظافة بكافة المبانى التابعة للمديرية، نظراً لما وجده من حالة اهمال وسوء نظافة بها، متساءلاً عن سبب التقصير والاهمال به