ورش عمل لتعليم اللغات القديمة والخط العربي للأطفال بمكتبة الإسكندرية



> ينظم مركز دراسات الكتابات والخطوط بالتعاون مع مكتبتي الطفل والنشء بمكتبة الإسكندرية ورش عمل لتعليم اللغات القديمة والخط العربي من سن 9 إلى 15 سنة.تهدف هذه الورش للتعريف بمبادئ بعض اللغات القديمة مما كان له أثر في التنوع الثقافي واللغوي في مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

وفي ورشة “لغز اللغات القديمة” يتم تعليم النشء اللغات القديمة مثل: اللغة المصرية القديمة، اليونانية، والقبطية، متضمنًا بذلك تعلم كتابة الأبجديات وقراءة وكتابة بعض الكلمات البسيطة، مع بعض اللمحات عن الحضارة والمجتمع في الفترات المختلفة. ويتم استخدام الالعاب والالغاز والأعمال الفنية لجعل الورشة شيقة وممتعة.

أما ورشة “لغز جماليات الخط العربي” فتتضمن أنشطة ثقافية ودراسة لبعض جوانب فن التكوين واللوحة في الخط العربي، وجميعها أنشطة تفاعلية تسمح للطلاب بالتواصل مع التاريخ والآثار عن طريق التطبيقات الفنية البسيطة، هذا إلى جانب إجراء الأبحاث العلمية المتعلقة ببعض الأماكن الأثرية المميزة التي تخلد فن الخط العربي.

تقام ورشة لغز جماليات الخط العربي من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، وورشة لغز اللغات القديمة من الساعة الثانية عشر حتى الثانية ظهرًا، وذلك للأطفال من سن 9-11 عام.

أما بالنسبة للنشء (12-15 عام)، تقام ورشة لغز اللغات القديمة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، وورشة لغز جماليات الخط العربي من الساعة الثانية عشر حتى الثانية ظهرًا.