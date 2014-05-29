“قنديل” تعليقا على فتوى تحريم الخروج على السيسى : “ماكينة فتاوى برهامى لاتعطل”

قال الإعلامى حمدى قنديل – تعليقاً على فتوى الدكتور ياسر برهامى بأنه لايجوز شرعاً الخروج على السيسى واسقاطه إلا بالصناديق – إن «ماكينة فتاوى برهامى هى الماكينة الوحيدة فى مصر التى لا تصاب بالعطل».

جاء ذلك فى تغريدة لقنديل على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

كان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد قال، اليوم، فى تصريحات نشرها موقع «صوت السلف» : إن «شرعية المشير عبدالفتاح السيسي، مستمدة من الصناديق، ولا يجوز شرعاً الخروج عليه وإسقاطه إلا بالصناديق».

وأضاف «برهامي»:«لا يجوز شرعاً إسقاط الرئيس إلا بالانتخابات، ولا يجوز الخروج عليه شرعا، و(السيسي) قادر على إعادة الأمن والاستقرار داخل البلاد، بعكس الرئيس المعزول، محمد مرسي».