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“الدولية للحقوق والتنمية”: العملية الانتخابية فى مصر اتسمت بالنزاهة و الشفافية

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“الدولية للحقوق والتنمية”: العملية الانتخابية فى مصر اتسمت بالنزاهة و الشفافية “الدولية للحقوق والتنمية”: العملية الانتخابية فى مصر اتسمت بالنزاهة و الشفافية

قال جان فاشينو،مدير المعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بسويسرا،إن الانتخابات الرئاسية تعد تحولا و خطوة جديدة على طريق الديمقراطية فى .
> وأضاف خلال كلمته بمؤتمر البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات،المنعقد الآن بأحدى فنادق القاهرة,”أن ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية يجعلنا نقول أهلا بكم فى مصر الديمقراطية”.
> وقال الدكتور لؤى الديب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، وعضو البعثة الدولية المشتركة,إن الإجراءات والآليات والعملية التنفيذية الخاصة بالعملية الانتخابية كانت صحيحة وتتسم بالنزاهة والشفافية، واتفقت مع المعايير الدولية.
> واعلن الديب، أن البعثة رصدت عددًا من المخالفات التى لم ترتق إلى حد الانتهاكات، مشيراً إلى أن مراقبى البعثة راقبوا 75% من لجان الجمهورية,مطالبًا بتفعيل البند الخاص بإنشاء المفوضية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
> ومن جانبه أكد أيمن عقيل،رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان،أنه لولا إخلاص وجهد متابعى ومراقبى البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات،لما وصلنا لما نحن فيه،متوجهًا بالشكر لحملتى المرشحين وكل الجهات التى ساعدت المراقبين الدوليين,مشيراً إلى أن العمل الحقوقى هو عمل نزيه بعيدًا عن الأهواء والانتماءات السياسية والحزبية.

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