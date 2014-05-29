حمدي قنديل: دراسة رقابية لأداء وسائل الاعلام في الانتخابات الرئاسية

أعلن الاعلامي حمدي قنديل الأمين العام لمبادرة مرصد الاعلام المصري أن المرصد بدأ اعداد دراسة منذ عدة اسابيع بالتعاون بين الأمانة العامة للمبادرة والنادي الاعلامي في القاهرة.، مشيرا إلي أنها تهدف إلي لارتقاء بالإداء الاعلامي من خلال المتابعة الدقيقة لما تبثه الوسائل الإعلامية والي تعزيز الرقابة الشعبية علي هذه الوسائل من خلال تقارير دورية تنشر للراي العام وتبلغ الي الموسسات الإعلامية.

وأضاف قنديل أن عمل لمرصد سيبدأ في القريب العاجل في ضوء الحاجة الماسة التي أظهرها اللغط الدائر حول دور الاعلام في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.